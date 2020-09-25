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«Беларуси нужны перемены». С Могилева БРСМ начал серию молодежных форумов, и вот зачем
25.09.2020 21:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 25 сентября БРСМ собрал в Ледовом дворце школьников, учащихся колледжей и лицеев, работников предприятий — на диалог. Точнее, на концерт, а диалог прошел чуть раньше в камерном составе — примерно 30 человек. Так БРСМ дал старт серии форумов «Беларусь — это мы». Узнали, что это за форумы и кому они нужны.
Площадка около Ледового дворца стала заполняться молодыми людьми за час до начала мероприятия. Они стояли отдельными группками, в здание спорткомплекса заходили стройными организованными колоннами. На вопрос о том, куда и зачем они пришли, подростки лишь пожимали плечами: «Сказали прийти — и мы пришли. Вроде концерт какой-то будет».
Накануне в редакцию TUT.BY поступили сообщения о том, что «учащихся в „приказном“ порядке собирают на концерт за Лукашенко. Кто придет, тому разрешат не учиться в шестой день».
Эту информацию ни подростки, ни их кураторы — а такие были при каждой группе — не подтвердили. Один из мужчин, сопровождающий подростков, вообще заявил, что они «пришли на концерт, увидев рекламу» то ли в вайбере, то ли во «ВКонтакте». А что за концерт, какая будет программа — мужчина не смог рассказать и не представился.
Преподаватель политехнического колледжа рассказала, что предложила учащимся сходить «на молодежный марафон в поддержку Республики Беларусь» после того, как об этом объявила замдиректора по учебно-воспитательной работе. По словам преподавателя, она никого не заставляла идти и никакие «плюшки» в виде разрешения пропустить занятия за это не предлагала — пришли те, кто хотел.
— Будет молодежный концерт, флагами тут помашем — почему бы и нет, — сказала преподаватель.
Флагами и правда махали. Их принесли с собой представители учреждений. Причем были как флаги Беларуси и БРСМ, флаги с гербом Могилева, так и маленькие флажки с логотипами колледжей.
И концерт тоже был, но он был завершающим в программе форума «Беларусь — это мы», который организовал БРСМ. Сам форум начался в Могилеве днем. В конференц-зале Ледового дворца собралось около 30 представителей Союза молодежи, обсудили некоторые вопросы. Например, предложили разрешить вывешивать государственный флаг на домах, активно возрождать национальную культуру.
— Сегодня мы знаем, что надо, чтобы в Беларуси были перемены, они нужны. Но перемены нужны только мирным цивилизованным путем и, самое главное, через диалог, — сказал во время выступления на концерте первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.
А диалог (если его так можно назвать) Воронюк предложил такой: высказаться и предложить инициативу, «можно самую смелую», на сайте БРСМ.
Перед началом концерта, который открыла и закрыла группа «Аура» — остальные выступающие были местные могилевские артисты, — на сцену вышел заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич. Он поблагодарил собравшихся за то, что они «отложили в сторону свои мысли про экзамены и зачеты и откликнулись на приглашение организаторов».
— Может быть, именно сегодня каждому из нас приходится сдавать самый важный экзамен в своей жизни. Я уверен, что сегодня все мы знаем, что Беларусь — это вы: молодые, умные, светлые, амбициозные, устремленные вперед. Но при этом мне хотелось бы, чтобы каждый из вас помнил, что Беларусь будущего нельзя построить, если отказаться от прошлого и разрушить настоящее. Нас много. Да, мы разные.
Андрей Кунцевич зачитал приветствие Александра Лукашенко, в котором было сказано, что молодежь Могилевщины собралась, «чтобы открыто и прямо выразить свою гражданскую позицию», что молодые люди «объединились, чтобы встать на защиту главных достижений молодой и независимой страны».
«Нет ничего дороже мира, безопасности и свободы, за которые наши предки в разные эпохи отдавали жизнь. Сегодня эти ценности снова нуждаются в защите, потому что Беларусь остается центром пересечения геополитических интересов. Наш уклад жизни не соответствует чьим-то стандартам, а независимость не вписывается в планы тех, кто мечтает подогнать белорусов под свой образец, внося в общество разлад, расшатывая основы государственности. Вы уже вошли в историю как первое поколение суверенного белорусского государства и должны оставаться в ней как патриоты, которые в непростое время с честью прошли испытание на прочность, сохранили верность исконным традициям и сберегли родной дом — Беларусь».
«Берегите Родину» — таким было завершение приветственного письма Лукашенко.
Затем прошел концерт, финальной песней которого была «Любимую не отдают». Судя по всему, далее подобные форумы пройдут во всех областных центрах Беларуси.
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«Наш уклад жизни не соответствует чьим-то стандартам, а независимость не вписывается в планы тех, что мечтает подогнать белорусов под свой образец, внося в...
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