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Мининформ хочет лишить TUT.by статуса СМИ

26.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Лишение статуса средства массовой информации помешает работе журналистов в текущей обстановке, сказала главный редактор TUT.by Марина Золотова.

Сегодня стало известно, что министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by. В последние четыре месяца СМИ получило четыре предупреждения от профильного ведомства. Заседание в Экономическом суде города столицы назначено на 8 октября. Основание для иска стали ранее вынесенные предупреждения.

Отвечая на вопрос, что будет предпринято в ближайшее время, главред сказала, что прямо сейчас не может сказать какой план действий, потому что информация об иске, только поступила.

"Мы изучаем документы и думаем, что дальше с этим делать. Пока в любом случае мы продолжаем работать. До 8 октября у нас, конечно, будет план", - отметила Марина Золотова.

По ее словам, в иске министерства информации речь идет о лишении статуса сетевого СМИ. Нужно отличать блокировку ресурса и лишение статуса средства массовой информации.

"Мы работали без статуса СМИ довольно продолжительное время. В такое время лишаться статуса СМИ не хотелось бы. Потому что любой журналист без статуса и аккредитации СМИ на акции протеста – не является журналистом. Это в наибольшей степени вызывает опасения", - обратила внимание главред издания.

 
Теги: Минск
 
 
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