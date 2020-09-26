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Минчанин спросил, был ли разрешенным провластный митинг 8 сентября. Мингорисполком ответил: нет
26.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин спросил у городских властей, было ли разрешение на провластный митинг и шествие по проспекту Независимости 8 сентября. Мингорисполком ответил, что такого разрешения не выдавал, можно обратиться в милицию.
Читатель обратился в Мингорисполком с вопросом, было ли разрешение на проведение митинга «За Беларусь» 8 сентября. Напомним, тогда от площади Победы до площади Независимости несколько десятков человек прошли
Ответ пришел такой: разрешений или запретов на проведение каких-либо массовых мероприятий (митингов и шествий) на площади Независимости и на проспекте в тот день не выдавали.
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Минчанин спросил у городских властей, было ли разрешение на провластный «крестный ход» по проспекту Независимости 8 сентября. Мингорисполком ответил, что такого...
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