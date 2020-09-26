Минчанин спросил, был ли разрешенным провластный митинг 8 сентября. Мингорисполком ответил: нет

Источник материала: Tut.by

Минчанин спросил у городских властей, было ли разрешение на провластный митинг и шествие по проспекту Независимости 8 сентября. Мингорисполком ответил, что такого разрешения не выдавал, можно обратиться в милицию.



Мужчина несет флаг во время крестного хода от площади Победы к площади Независимости, на котором собрались сторонники Александра Лукашенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Читатель обратился в Мингорисполком с вопросом, было ли разрешение на проведение митинга «За Беларусь» 8 сентября. Напомним, тогда от площади Победы до площади Независимости несколько десятков человек прошли крестным ходом с иконами и государственными флагами Беларуси и России.

Ответ пришел такой: разрешений или запретов на проведение каких-либо массовых мероприятий (митингов и шествий) на площади Независимости и на проспекте в тот день не выдавали.



Фото: читатель TUT.BY