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5 лет колонии получил россиянин-нелегал, который украл у гостьи брестского хостела 21 тысячу долларов
26.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте огласили приговор 43-летнему россиянину, который обвинялся в краже в особо крупном размере, сообщает
В июле обвиняемый украл у пожилой посетительницы хостела 21 тысячу долларов и 5 тысяч евро.
Оперативники быстро установили его личность. Выяснилось, что в Бресте он жил без регистрации. Ранее мужчину уже судили за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.
Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8100 рублей).
Мужчину также обязали возместить потерпевшей имущественный ущерб — почти 21 тысячу белорусских рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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5 лет колонии получил россиянин-нелегал, который украл у гостьи брестского хостела 21 тысячу долларов
Ранее его судили за нарушение запрета въезда в Беларусь.
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