5 лет колонии получил россиянин-нелегал, который украл у гостьи брестского хостела 21 тысячу долларов

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 43-летнему россиянину, который обвинялся в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Брестского областного суда .



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В июле обвиняемый украл у пожилой посетительницы хостела 21 тысячу долларов и 5 тысяч евро.

Оперативники быстро установили его личность. Выяснилось, что в Бресте он жил без регистрации. Ранее мужчину уже судили за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8100 рублей).

Мужчину также обязали возместить потерпевшей имущественный ущерб — почти 21 тысячу белорусских рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.