ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 лет колонии получил россиянин-нелегал, который украл у гостьи брестского хостела 21 тысячу долларов

26.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 43-летнему россиянину, который обвинялся в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В июле обвиняемый украл у пожилой посетительницы хостела 21 тысячу долларов и 5 тысяч евро.

Оперативники быстро установили его личность. Выяснилось, что в Бресте он жил без регистрации. Ранее мужчину уже судили за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8100 рублей).

Мужчину также обязали возместить потерпевшей имущественный ущерб — почти 21 тысячу белорусских рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанин спросил, был ли разрешенным провластный митинг 8 сентября. Мингорисполком ответил: нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика