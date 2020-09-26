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Что происходит в Беларуси 26 сентября
26.09.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера страны мира продолжили высказывать свое мнение об инаугурации Александра Лукашенко и ситуации в Беларуси. В Кремле сочли отказ стран Запада признать легитимность Лукашенко вмешательством в дела страны, а на TUT.BY подали иск и
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