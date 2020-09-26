Что происходит в Беларуси 26 сентября

Источник материала: Tut.by

Вчера страны мира продолжили высказывать свое мнение об инаугурации Александра Лукашенко и ситуации в Беларуси. В Кремле сочли отказ стран Запада признать легитимность Лукашенко вмешательством в дела страны, а на TUT.BY подали иск и могут лишить статуса СМИ . А сегодняшний день начался с хороших новостей — на свободу вышел редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович. Мы продолжим рассказывать о главных новостях субботы в нашем онлайне.



Фото: TUT.BY