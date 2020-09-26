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Главред «Нашай Нівы» вышел на свободу, но остается в статусе подозреваемого по делу о клевете на замминистра МВД
26.09.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток содержания под стражей. Встречать его на Окрестина собрались близкие и коллеги. Всего около 20 человек.
Главный редактор издания «Наша Ніва» сообщил, что остается в статусе подозреваемого.
— У мяне сумленне максімальна чыстае, мне няма чаго баяцца, — говорит журналист, комментируя предъявляемые ему претензии.
Что касается нахождения на Окрестина, то, как сказал Мартинович, «умовы лепшыя, чым былі месяц таму, ніякіх збіццяў няма».
Егор Мартинович также рассказал, на Окрестина к нему приезжал представитель МВД. Помимо вопросов, касающихся уголовного дела, силовика интересовало, почему Мартинович не хочет уехать из страны, как это сделала Светлана Тихановская.
— Ён прыязджаў у чацвер на Акрэсціна. Пасміхаўся, казаў, мы з вамі можам дамовіцца — вы скажыце, хто вам даў інфармацыю пра Барсукова і адразу адправіцеся да хаты ў якасці сведкі.
Егор говорит, что угроз не было, представитель МВД все время спрашивал, сколько ему заплатили за поклеп на Барсукова, кто диджеям заплатил за поклеп на Барсукова.
В понедельник Егору Мартиновичу предстоит явиться в суд, где будут рассматривать его
Мартиновича, напомним, задержали утром 23 сентября.
В понедельник, 28 сентября, в 10 утра Мартинович
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Главред «Нашай Нівы» вышел на свободу, но остается в статусе подозреваемого по делу о клевете на замминистра МВД
По словам Мартиновича, во время нахождения на Окрестина к нему приезжал представитель МВД. Помимо вопросов, касающихся возбужденного уголовного дела, силовика...
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