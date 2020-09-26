Главред «Нашай Нівы» вышел на свободу, но остается в статусе подозреваемого по делу о клевете на замминистра МВД

Источник материала: Tut.by

Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток содержания под стражей. Встречать его на Окрестина собрались близкие и коллеги. Всего около 20 человек.



Егор Мартинович с мамой и женой Адарьей Гуштын. Фото: TUT.BY

Главный редактор издания «Наша Ніва» сообщил, что остается в статусе подозреваемого.

— У мяне сумленне максімальна чыстае, мне няма чаго баяцца, — говорит журналист, комментируя предъявляемые ему претензии.

Что касается нахождения на Окрестина, то, как сказал Мартинович, «умовы лепшыя, чым былі месяц таму, ніякіх збіццяў няма».



Фото: TUT.BY

Егор Мартинович также рассказал, на Окрестина к нему приезжал представитель МВД. Помимо вопросов, касающихся уголовного дела, силовика интересовало, почему Мартинович не хочет уехать из страны, как это сделала Светлана Тихановская.

— Ён прыязджаў у чацвер на Акрэсціна. Пасміхаўся, казаў, мы з вамі можам дамовіцца — вы скажыце, хто вам даў інфармацыю пра Барсукова і адразу адправіцеся да хаты ў якасці сведкі.

Егор говорит, что угроз не было, представитель МВД все время спрашивал, сколько ему заплатили за поклеп на Барсукова, кто диджеям заплатил за поклеп на Барсукова.

В понедельник Егору Мартиновичу предстоит явиться в суд, где будут рассматривать его административное дело за участие в несанкционированной массовой акции.



Фото: TUT.BY

Мартиновича, напомним, задержали утром 23 сентября. С обыском к нему домой пришли сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД. Позже Егора Мартиновича отвезли на допрос в СК, а затем в изолятор на Окрестина. Журналист находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова. Речь идет об опубликованной на сайте «Нашай Нівы» статье, где один из диджеев говорит, что его якобы бил его на Окрестина Александр Барсуков.

В понедельник, 28 сентября, в 10 утра Мартинович должен явиться в суд : в отношении него ведется административный процесс за участие в несанкционированной массовой акции.