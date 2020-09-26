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На «Площадь перемен» после большого перерыва вернулся мурал с диджеями
26.09.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В известный двор на Сморговском тракте после большого перерыва снова вернулся мурал с «диджеями перемен».
У мурала с «диджеями перемен» во дворе на Сморговском тракте — Червякова — большая история. Местные нанесли его в честь парней, которые включили «Перемен» Цоя на официальном мероприятии в Киевском сквере. Диджеи получили «сутки», после чего были вынуждены уехать из страны.
Около месяца местные жители защищали мурал, несмотря на то, что его закрашивали коммунальники и силовики. Какое-то время во дворе даже круглосуточно дежурила милиция, чтобы стрит-арт не появился снова.
В предыдущий раз мурал был на месте 15 сентября. Тогда же
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В известный двор на Сморговском тракте после большого перерыва снова вернулся мурал с «диджеями перемен».
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