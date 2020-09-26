На «Площадь перемен» после большого перерыва вернулся мурал с диджеями

Источник материала: Tut.by

В известный двор на Сморговском тракте после большого перерыва снова вернулся мурал с «диджеями перемен».



Фото: читатель TUT.BY

У мурала с «диджеями перемен» во дворе на Сморговском тракте — Червякова — большая история. Местные нанесли его в честь парней, которые включили «Перемен» Цоя на официальном мероприятии в Киевском сквере. Диджеи получили «сутки», после чего были вынуждены уехать из страны.

Около месяца местные жители защищали мурал, несмотря на то, что его закрашивали коммунальники и силовики. Какое-то время во дворе даже круглосуточно дежурила милиция, чтобы стрит-арт не появился снова.

В предыдущий раз мурал был на месте 15 сентября. Тогда же задержали одного из активных жителей двора Степана Латыпова. Сообщалось, что мужчина — подозреваемый по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки). Потом гостелевидение озвучило версию МВД, по которой Степан якобы вынашивал план применить против силовиков яд. В эфире даже показали «препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин». Однако химики, анализировавшие сюжет , говорят о безграмотности озвученной версии.