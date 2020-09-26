Закрыта станция метро «Площадь Победы», поезда тут не останавливаются

Источник материала: Tut.by

В Минске закрыта станция метро «Площадь"Победы». Об этом сообщают наши читатели.





Официальной информации о закрытии станции пока нет, но как сообщают наши читатели, поезда для посадки и высадки пассажиров тут не останавливаются.

Ранее сообщалось, что перекрыты подходы к памятнику на площади Победы. В переходе стоят люди в форме.