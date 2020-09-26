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Закрыта станция метро «Площадь Победы», поезда тут не останавливаются
26.09.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске закрыта станция метро «Площадь"Победы». Об этом сообщают наши читатели.
Официальной информации о закрытии станции пока нет, но как сообщают наши читатели, поезда для посадки и высадки пассажиров тут не останавливаются.
Ранее сообщалось, что перекрыты подходы к памятнику на площади Победы. В переходе стоят люди в форме.
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Официальной информации о закрытии станции пока нет, но как сообщают наши читатели, поезда для посадки и высадки пассажиров тут не останавливаются.
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