Активисты «Европейской Беларуси» стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках

Источник материала: Tut.by

Пять активистов «Европейской Беларуси» стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Задержаны активисты «Европейской Беларуси» Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках).

Как минимум двое из задержанных активистов — Евгений Афнагель и Павел Юхневич — находятся в ИВС на Окрестина. Об этом рассказал вышедший сегодня на свободу главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович — он был с активистами в одной камере.

Анастасия Кирик и Егор Литвинко, по сведениям правозащитников, сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщал ПЦ «Весна», за четыре с половиной месяца с начала президентской избирательной кампании в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании. Правозащитникам известны фамилии минимум 87 фигурантов дел о массовых беспорядках.