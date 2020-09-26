ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты «Европейской Беларуси» стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках

26.09.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пять активистов «Европейской Беларуси» стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Задержаны активисты «Европейской Беларуси» Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках).

Как минимум двое из задержанных активистов — Евгений Афнагель и Павел Юхневич — находятся в ИВС на Окрестина. Об этом рассказал вышедший сегодня на свободу главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович — он был с активистами в одной камере.

Анастасия Кирик и Егор Литвинко, по сведениям правозащитников, сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщал ПЦ «Весна», за четыре с половиной месяца с начала президентской избирательной кампании в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании. Правозащитникам известны фамилии минимум 87 фигурантов дел о массовых беспорядках.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны активисты «Европейской Беларуси» Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минский метрополитен сообщил о закрытии станции "Площадь Победы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика