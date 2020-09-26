|
Активисты «Европейской Беларуси» стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках
26.09.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять активистов «Европейской Беларуси» стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о массовых беспорядках. Об этом
Задержаны активисты «Европейской Беларуси» Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках).
Как минимум двое из задержанных активистов — Евгений Афнагель и Павел Юхневич — находятся в ИВС на Окрестина. Об этом рассказал вышедший сегодня на свободу главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович — он был с активистами в одной камере.
Анастасия Кирик и Егор Литвинко, по сведениям правозащитников, сейчас находятся под подпиской о невыезде.
Как ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны активисты «Европейской Беларуси» Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)