ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский метрополитен сообщил о закрытии станции "Площадь Победы"

26.09.2020 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Станция метро "Площадь Победы" в центре белорусской столицы временно закрыта на вход и выход для пассажиров, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

"26 сентября в 13:05 закрыта станция "Площадь Победы" для посадки и высадки пассажиров", - говорится Telegram-канале минской подземки.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Байден внезапно раскритиковал Трампа из-за Беларуси

Массовые акции протеста в Беларуси начались в день выборов президента, в которых с 80,1%, согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Очередную волну недовольства белорусов вызвало проведение инаугурации президента Беларуси, которая не была анонсирована заранее и прошла без участия иностранных приглашенных, и не транслировалась в эфире телевидения.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать", - сказал Песков журналистам.

© REUTERS / TUT.BY
Лукашенко про инаугурацию: в тайне это сохранить практически невозможно

Он добавил, что "лично не располагал информацией об этом (инаугурации - Sputnik)".

Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знает, поздравит ли президент РФ белорусского коллегу с инаугурацией.

"Я не могу вам сказать, обычно с инаугурацией бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в центре столицы должна состояться очередная акция протеста, о которой накануне писали в Telegram-каналах.
 
Новости дня
Новости общества
 
Закрыта станция метро «Площадь Победы», поезда тут не останавливаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика