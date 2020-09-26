|
Минский метрополитен сообщил о закрытии станции "Площадь Победы"
26.09.2020 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Станция метро "Площадь Победы" в центре белорусской столицы временно закрыта на вход и выход для пассажиров, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.
"26 сентября в 13:05 закрыта станция "Площадь Победы" для посадки и высадки пассажиров", - говорится Telegram-канале минской подземки.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Массовые
Очередную
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать", - сказал Песков журналистам.
© REUTERS / TUT.BY
Он добавил, что "лично не располагал информацией об этом (инаугурации - Sputnik)".
Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знает, поздравит ли президент РФ белорусского коллегу с инаугурацией.
"Я не могу вам сказать, обычно с инаугурацией бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков.
Он напомнил, что Путин
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в центре столицы должна состояться очередная акция протеста, о которой накануне писали в Telegram-каналах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)