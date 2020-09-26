Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Станция метро "Площадь Победы" в центре белорусской столицы временно закрыта на вход и выход для пассажиров, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

"26 сентября в 13:05 закрыта станция "Площадь Победы" для посадки и высадки пассажиров", - говорится Telegram-канале минской подземки.

Массовые акции протеста в Беларуси начались в день выборов президента, в которых с 80,1%, согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Очередную волну недовольства белорусов вызвало проведение инаугурации президента Беларуси, которая не была анонсирована заранее и прошла без участия иностранных приглашенных, и не транслировалась в эфире телевидения.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "лично не располагал информацией об этом (инаугурации - Sputnik)".

Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что не знает, поздравит ли президент РФ белорусского коллегу с инаугурацией.

"Я не могу вам сказать, обычно с инаугурацией бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.

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