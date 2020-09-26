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Мама 13-летней девочки: «В минском дворе после школы ребенку сломали нос»

26.09.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в минском дворе, у подъезда одного из домов по Наполеона Орды, мужчина напал на восьмиклассниц, сообщила минчанка. У одной из девочек перелом носа. Мама ребенка прислала в редакцию запись с камеры видеонаблюдения и рассказала, что произошло.

Открыть/скачать оригинал видео (82.24 МБ)

Мама пострадавшей 13-летней девочки — Юлия Мойсевич, она рассказала, что семья живет в поселке Тарасово, а учится дочка в минской школе на улице Яна Чечота.

—  Вчера после школы дочка пошла погулять с подружками. Одна из них зашла домой, моя дочь и еще одна девочка стояли у подъезда, ждали подругу. Со слов детей, неподалеку на скамейке сидели мужчины, разговаривали. Из подъезда вышла женщина — девочки наши культурные, придержали за ней дверь. Мужчины как раз собирались войти в подъезд. Один из них стал выпытывать что-то у детей. Замахнулся и ударил мою дочку в нос, она упала. Вторая девочка убежала — он пытался ее поймать.

Женщина говорит, что нашла девочек возле школы, когда приехала после звонка детей.

— Обе были в крови моей дочки. Вторую девочку не ударили, но видно, что она очень испугалась, у нее сильный стресс.

Женщина вызвала милицию и скорую помощь. Заключение врачей — «закрытый перелом костей носа без смещения отломков».

—  Сказали, что перелом, к счастью, не опасный, но все равно этой ситуации не должно было быть.

На видео заметно, как мужчина замахивается на одну из девочек. Сам момент удара в кадр не попал.

На руках у мамы — постановление следователя о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство). По словам женщины, в разговоре с ней нападавший не смог пояснить, почему ударил девочку. В постановлении следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка сказано, что мужчина был пьян.

 
 
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Вчера в минском дворе, у подъезда одного из домов по Наполеона Орды, мужчина напал на восьмиклассниц, сообщила минчанка. У одной из девочек перелом носа. Мама...
 
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