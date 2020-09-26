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Вновь задержали врача-реаниматолога, который в августе из ЦИП на Окрестина попал в реанимацию
26.09.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске вновь задержан врач-реаниматолог Богдан Шильниковский. Накануне его вызвали в РУВД, оттуда Богдан уже не вышел.
Как рассказали TUT.BY друзья Шильниковского, Богдана вызвали в пятницу в Московский РУВД. Он отправился туда с адвокатом. Из милиции врача уже не выпустили. Сейчас Шильниковский предположительно находится на Окрестина. Ожидается, что в понедельник будет суд по статье за участие в несанкционированной массовой акции.
Друзья говорят, что это продолжение той истории, которая тянется с 12 августа. Тогда Богдана Шильниковского задержали после
— Он разговаривал с ребятами возле общежития БГМУ, подбежали сотрудники в штатском и увели. На всякий случай: при задержании он не сопротивлялся и ничего не выкрикивал, —
На следующий день стало известно, что медик из ИВС на Окрестина
Богдан Шильниковский работает реаниматологом-анестезиологом в больнице скорой медицинской помощи и в 5-м родильном доме.
По словам друзей, после того инцидента Шильниковский ни в каких акциях не участвовал.
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Друзья говорят, что это продолжение той истории, которая тянется с 12 августа. Тогда Богдана Шильниковского задержали после акции солидарности медиков у БГМУ.
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