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Вновь задержали врача-реаниматолога, который в августе из ЦИП на Окрестина попал в реанимацию

26.09.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске вновь задержан врач-реаниматолог Богдан Шильниковский. Накануне его вызвали в РУВД, оттуда Богдан уже не вышел.


Фото со страницы Богдана Шильниковского в Facebook

Как рассказали TUT.BY друзья Шильниковского, Богдана вызвали в пятницу в Московский РУВД. Он отправился туда с адвокатом. Из милиции врача уже не выпустили. Сейчас Шильниковский предположительно находится на Окрестина. Ожидается, что в понедельник будет суд по статье за участие в несанкционированной массовой акции.

Друзья говорят, что это продолжение той истории, которая тянется с 12 августа. Тогда Богдана Шильниковского задержали после акции солидарности медиков у БГМУ.

— Он разговаривал с ребятами возле общежития БГМУ, подбежали сотрудники в штатском и увели. На всякий случай: при задержании он не сопротивлялся и ничего не выкрикивал, — рассказали тогда его коллеги.

На следующий день стало известно, что медик из ИВС на Окрестина попал в реанимацию БСМП.

Богдан Шильниковский работает реаниматологом-анестезиологом в больнице скорой медицинской помощи и в 5-м родильном доме.

По словам друзей, после того инцидента Шильниковский ни в каких акциях не участвовал.

 
Теги: Минск
 
 
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Друзья говорят, что это продолжение той истории, которая тянется с 12 августа. Тогда Богдана Шильниковского задержали после акции солидарности медиков у БГМУ.
 
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