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Женский марш проходит колонной в центре Минска, несмотря на периодические задержания
26.09.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 сентября. Женский марш проходит 26 сентября в центре Минска, несмотря на периодические задержания его участниц силовиками.
Около 14.45 колонна женского марша численностью примерно 300 человек двинулась от сквера возле Комаровского рынка к проспекту Независимости. Женщины периодически скандировали "Жыве Беларусь!" и "Далучайся!".
Перед началом шествия были задержаны несколько участниц акции. Кроме того, милиция задержала пожилого мужчину и 73-летнюю активистку Нину Багинскую.
В момент прохождения шествия возле торгового центра "Импульс" возле колонны остановились шесть микроавтобусов. Из них выбежали силовики в зеленой форме и балаклавах и задержали еще несколько участниц, а также одного парня.
Колона остановилась и участницы шествия вступили в спор с силовиками. Спустя некоторое время шествие возобновило движение и в настоящее время проходит площадь Якуба Коласа.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Минск, 26 сентября. Женский марш проходит 26 сентября в центре Минска, несмотря на периодические задержания его участниц силовиками. Около 14.45 колонна женского марша...
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