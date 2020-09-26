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Женский марш проходит колонной в центре Минска, несмотря на периодические задержания

26.09.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 сентября. Женский марш проходит 26 сентября в центре Минска, несмотря на периодические задержания его участниц силовиками.

Около 14.45 колонна женского марша численностью примерно 300 человек двинулась от сквера возле Комаровского рынка к проспекту Независимости. Женщины периодически скандировали "Жыве Беларусь!" и "Далучайся!".

Перед началом шествия были задержаны несколько участниц акции. Кроме того, милиция задержала пожилого мужчину и 73-летнюю активистку Нину Багинскую.

В момент прохождения шествия возле торгового центра "Импульс" возле колонны остановились шесть микроавтобусов. Из них выбежали силовики в зеленой форме и балаклавах и задержали еще несколько участниц, а также одного парня.

Колона остановилась и участницы шествия вступили в спор с силовиками. Спустя некоторое время шествие возобновило движение и в настоящее время проходит площадь Якуба Коласа.


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 сентября. Женский марш проходит 26 сентября в центре Минска, несмотря на периодические задержания его участниц силовиками. Около 14.45 колонна женского марша...
 
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