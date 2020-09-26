Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 сентября. Участниц женского марша солидарности начали задерживать 26 сентября в центре Минска.

В соцсетях акция анонсировалась на 14.00 на площади Победы, однако незадолго до начала марша место сбора было изменено на район Комаровского рынка.

В 13.05 станция метро "Площадь Победы" была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщил Минский метрополитен в своем телеграм-канале без пояснения причин. Помимо этого, возле площади временно перестал останавливаться общественный транспорт. На прилегающих улицах были замечены автобусы и другой транспорт силовиков.

Около 14.15 у Комаровского рынка начались задержания собиравшихся здесь участниц акции. Люди рассеяны группами по несколько десятков человек. Из микроавтобусов вышли люди в балаклавах в зеленой форме без опознавательных знаков и задержали несколько женщин.

Предыдущий женский марш, который прошел в Минске 19 сентября, завершился массовыми задержаниями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске возле Комаровского рынка начали задерживать участниц женского марша Минск, 26 сентября. Участниц женского марша солидарности начали задерживать 26 сентября в центре Минска. В соцсетях акция анонсировалась на 14.00 на площади Победы,...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.