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Правозащитники сообщают о почти 50 задержанных в субботу, в их числе - журналисты

26.09.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о 56 задержанных в субботу, 26 сентября.

В списке задержанных на Женском марше уже 56 фамилий, в том числе четыре журналиста. Задержаны Александра Эльбум (TUT.BY), Катерина Карпицкая («Наша нiва»), Мария Войтович («Еврорадио»), Марич Гриц («Белсат»).

Также «Вясна» сообщает о том, что в переходе станции метро «Площадь Якуба Колоса» были задержаны уличные музыканты — кавер-группа BEST SOUND BAN. По данным правозащитников, перед эьтим они исполняли песню Цоя «Перемен».

«Вясна» просит сообщать о задержаниях на телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

  • +375 44 734 45 51
  • +375 29 8413981
  • +375 17 377 55 40.
  • Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna

 
 
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Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о 49 задержанных в субботу, 26 сентября.
 
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