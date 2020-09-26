Правозащитники сообщают о почти 50 задержанных в субботу, в их числе - журналисты

Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о 56 задержанных в субботу, 26 сентября.

В списке задержанных на Женском марше уже 56 фамилий, в том числе четыре журналиста. Задержаны Александра Эльбум (TUT.BY), Катерина Карпицкая («Наша нiва»), Мария Войтович («Еврорадио»), Марич Гриц («Белсат»).

Также «Вясна» сообщает о том, что в переходе станции метро «Площадь Якуба Колоса» были задержаны уличные музыканты — кавер-группа BEST SOUND BAN. По данным правозащитников, перед эьтим они исполняли песню Цоя «Перемен».

«Вясна» просит сообщать о задержаниях на телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+ 375 44 734 45 51

+375 29 8413981

+375 17 377 55 40.

Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna