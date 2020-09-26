|
Правозащитники сообщают о почти 50 задержанных в субботу, в их числе - журналисты
26.09.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»
В списке задержанных на Женском марше уже 56 фамилий, в том числе четыре журналиста. Задержаны Александра Эльбум (TUT.BY), Катерина Карпицкая («Наша нiва»), Мария Войтович («Еврорадио»), Марич Гриц («Белсат»).
Также «Вясна» сообщает о том, что в переходе станции метро «Площадь Якуба Колоса» были задержаны уличные музыканты — кавер-группа BEST SOUND BAN. По данным правозащитников, перед эьтим они исполняли песню Цоя «Перемен».
«Вясна» просит сообщать о задержаниях на телеграм-бот
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о 49 задержанных в субботу, 26 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)