Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Первый регулярный рейс после возобновления авиасообщения между Россией и Беларусью приземлился в национальном аэропорту "Минск", сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко Первый рейс из Москвы прилетел в Минск после возобновления полетов

В воздушную гавань белорусской столицы прилетел пассажирский самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот". После того, как российские власти приняли решение с 21 сентября восстановить авиационное сообщение с некоторыми странами, это первый российский самолет, приземлившийся в Беларуси после перерыва в авиасообщении.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам.

© Sputnik / Виктор Толочко В зале ожидания прилетевших встречают родные и близкие

В свою очередь авиакомпания "Белавиа" проинформировала, что возобновит полеты в Россию с 30 сентября. Авиарейс белорусской компании также будет выполняться раз в неделю в направлении аэропорта "Домодедово".