ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый рейс из Москвы прилетел в Минск после возобновления полетов

26.09.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Первый регулярный рейс после возобновления авиасообщения между Россией и Беларусью приземлился в национальном аэропорту "Минск", сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
Первый рейс из Москвы прилетел в Минск после возобновления полетов

В воздушную гавань белорусской столицы прилетел пассажирский самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот". После того, как российские власти приняли решение с 21 сентября восстановить авиационное сообщение с некоторыми странами, это первый российский самолет, приземлившийся в Беларуси после перерыва в авиасообщении.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам.

© Sputnik / Виктор Толочко
В зале ожидания прилетевших встречают родные и близкие

В свою очередь авиакомпания "Белавиа" проинформировала, что возобновит полеты в Россию с 30 сентября. Авиарейс белорусской компании также будет выполняться раз в неделю в направлении аэропорта "Домодедово".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту белорусской столицы сел пассажирский самолет российской авиакомпании после перерыва в авиасообщении, связанного с введением ограничительных мер...
 
Новости дня
Новости общества
 
Правозащитники сообщают о почти 50 задержанных в субботу, в их числе - журналисты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика