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Первый рейс из Москвы прилетел в Минск после возобновления полетов
26.09.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Первый регулярный рейс после возобновления авиасообщения между Россией и Беларусью приземлился в национальном аэропорту "Минск", сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Первый рейс из Москвы прилетел в Минск после возобновления полетов
В воздушную гавань белорусской столицы прилетел пассажирский самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот". После того, как российские власти приняли решение с 21 сентября восстановить авиационное сообщение с некоторыми странами, это первый российский самолет, приземлившийся в Беларуси после перерыва в авиасообщении.
Ранее "Аэрофлот" сообщил, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам.
© Sputnik / Виктор Толочко
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В свою очередь авиакомпания "Белавиа" проинформировала, что возобновит полеты в Россию с 30 сентября. Авиарейс белорусской компании также будет выполняться раз в неделю в направлении аэропорта "Домодедово".
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В аэропорту белорусской столицы сел пассажирский самолет российской авиакомпании после перерыва в авиасообщении, связанного с введением ограничительных мер...
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