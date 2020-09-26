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Белорусской правозащитнице Марфе Рабковой предъявлено обвинение

26.09.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координатору волонтерской службы лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Марии Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности)», — сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в УСК по Минску.

Как сообщалось, Рабкова была задержана 18 сентября. В МВД информировали, что у нее дома прошёл обыск на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 293 УК о массовых беспорядках.

 
Теги: Минск
 
 
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Координатору волонтерской службы незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Марии Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК.
 
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