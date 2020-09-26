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Белорусской правозащитнице Марфе Рабковой предъявлено обвинение
26.09.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Координатору волонтерской службы лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Марии Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК,
«Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности)», — сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в УСК по Минску.
Как сообщалось, Рабкова
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Координатору волонтерской службы незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Марии Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК.
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