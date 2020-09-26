Белорусской правозащитнице Марфе Рабковой предъявлено обвинение

Источник материала: Tut.by

Координатору волонтерской службы лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Марии Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК, сообщает «Интерфакс-Запад» .

«Рабковой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности)», — сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в УСК по Минску.

Как сообщалось, Рабкова была задержана 18 сентября . В МВД информировали, что у нее дома прошёл обыск на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 293 УК о массовых беспорядках.