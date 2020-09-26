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Станцию метро "Площадь Победы" открыли для пассажиров

26.09.2020 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Станция метро "Площадь Победы" открылась для посадки и высадки пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

"В 17:05 станция "Площадь Победы" открыта", - говорится в сообщении столичной подземки.

Сегодня в центре белорусской столицы в обед началась мирная акция протеста - "женский марш". Поначалу она должна была стартовать на площади Победы, но после того, как одноименную станцию метро закрыли, они переместились на Комаровку.

После этого колонна протестующих пыталась двинуться в сторону площади Независимости, но сотрудники ОМОН не позволили им туда пройти. Затем они направились в сторону БНТУ. Вслед за этим "женский марш" завершился задержаниями на проспекте Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный метрополитен закрывал в центре города одну из станций подземки из-за проведения мирной акции протеста, но после ее окончания возобновил работу в...
 
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