|
Станцию метро "Площадь Победы" открыли для пассажиров
26.09.2020 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Станция метро "Площадь Победы" открылась для посадки и высадки пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
"В 17:05 станция "Площадь Победы" открыта", - говорится в сообщении столичной подземки.
Сегодня в центре белорусской столицы в обед началась мирная акция протеста - "женский марш". Поначалу она должна была стартовать на площади Победы, но после того, как одноименную станцию метро закрыли, они переместились на Комаровку.
После этого колонна протестующих пыталась двинуться в сторону площади Независимости, но сотрудники ОМОН не позволили им туда пройти. Затем они направились в сторону БНТУ. Вслед за этим
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный метрополитен закрывал в центре города одну из станций подземки из-за проведения мирной акции протеста, но после ее окончания возобновил работу в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)