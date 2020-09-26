Локдаун кончился! Первый российский самолет спустя полгода прилетел в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

В субботу, 26 сентября, из Москвы в Минск вылетел первый после начала пандемии самолет "Аэрофлота". В 16:50 Airbus A330 приземлился в Национальном аэропорту Минск. На воздушное судно билеты купили 276 человек, большая часть - белорусы. Корреспонденты Sputnik встретили пассажиров на летном поле и спросили о впечатлениях.

© Sputnik / Виктор Толочко Рейс из Москвы в Минск стал первым за полгода

Первыми по трапу поднялись сотрудники санэпидслужбы, которые прямо на борту провели тепловизорный контроль. Только после этого из самолета начали выходить пассажиры. Москвичка Лариса Валентиновна прилетела в Минск к сестре. Говорит, путешествие запланировала больше полугода назад, но по известным причинам прилететь не получилось.

© Sputnik / Виктор Толочко Первыми на борт поднялись сотрудники санэпидслужбы

"Как только узнала о возобновлении рейсов, сразу купила билет", — констатирует женщина.

Пенсионер Борис Иванович из Слуцка в феврале поехал к детям, которые живут в Москве. Планировал вернуться на родину раньше, но из-за "ковида" визит затянулся.

"Соскучился по родной Беларуси! Болит сердце из-за того, что сейчас тут происходит. Наблюдал за протестами из Москвы по телевизору. Ужасающее зрелище", — отмечает Борис Иванович.

© Sputnik / Виктор Толочко После необходимых процедур по трапу стали спускаться пассажиры

Программист Марат вернулся в Беларусь с сыном Алешей. Мужчина явно не ожидал высокого журналистского интересу к первому за полгода российскому борту.

"Слегка растерялся, куда идти-то! — улыбается Марат. - Прилетели к маме Алеши, моей супруге, которая, конечно, безумно соскучилась по сыну!"

© Sputnik / Виктор Толочко Марата с сыном в аэропорту встречала жена

У сектора прилета №5 было также многолюдно. На выходе пассажиров ждал второй тепловизорный контроль. Сотрудник санэпидслужбы Сергей Плескацевич пояснил, что если у человека будет предельно высокая температура, его временно изолируют. Кстати, еще в июле наше министерство здравоохранения исключила Россию из списка стран, которым по прилету в Беларусь нужны результаты ПЦР-исследования, потому пассажиры самолета могут без карантина и дополнительных документов находиться у нас.

© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель генерального директора по производству Национального аэропорта Минск Василий Корнев

"Как вы сами только что видели, в нашем аэропорту приземлился первый за полгода самолет российской компании "Аэрофлот", — обратился к журналистам заместитель генерального директора по производству Национального аэропорта Минск Василий Корнев. - Это значит, что воздушное сообщение между Беларусью и Россией официально возобновлено. Все долго ждали этого момента. Шесть месяцев не было регулярных полетов в российские города, крайний рейс совершен 30 марта".

© Sputnik / Виктор Толочко Регистрация пассажиров на рейс

Сотрудник аэропорта также рассказал, как велась организационная работа к приему российского борта. "Ничего особенного, наш аэропорт работал в обычном режиме. В феврале усилили противоэпидемиологические меры. Будем надеяться, скоро восстановится воздушное сообщение с Россией в полном объеме, и мы станем летать и принимать рейсы с еще 8 городов - Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Воронежа, Краснодара, Сочи, Калининграда, Нижнего Новгорода", - сказал он.

Белорусы летят в Москву

Назад российский борт вылетел сегодня в 18:20 и проведет в полете до Шереметьево 1 час 36 минут. Но не все так просто. Те, кто летит в Россию на самолете, должны иметь медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, а также самодекларацию о состоянии здоровья. По прилете на карантине сидеть не придется.

© Sputnik / Виктор Толочко Елена Иванова запланировала поездку в Москву месяц назад, но выбраться получилось только сейчас

Еще до прибытия Airbus A330 в Минск пообщались с пассажирами, которые летят в Москву. Елена Иванова летит из Кишинева транзитом через Минск. Поездку в Москву запланировала два месяца назад - выбраться получилось лишь сейчас.

"В Молдове живут родители, а в Москве муж, - объясняет женщина. - Думала через Украину попробовать проскочить на автобусе, но ее не вовремя закрыли. Хорошо, что удалось купить билет на первый рейс в Москву. Стоимость его, кстати, немаленькая - порядка 270 долларов".

© Sputnik / Виктор Толочко Вероника больше полугода ждала этого рейса - в Сочи ее ждет маленький сын

А вот Вероника - коренная москвичка, но уже больше года вместе с мужем и старшим сыном живет в Минске. В Сочи у нее остался младший сын, сейчас летит за ним.

"Больше полугода ждала этого момента", - жалуется женщина и тут же замечает: могло быть дольше.

© Sputnik / Виктор Толочко Национальный аэропорт Минск

Напомним, по данным российского авиаперевозчика "Аэрофлот", рейсы в Беларусь SU1842 Москва – Минск и SU1843 Минск – Москва будут выполняться один раз в неделю по субботам, начиная с 26 сентября. Национальный перевозвчик "Белавиа" сообщение с Россией начнет осуществлять с 30 сентября один раз в неделю - только по средам.