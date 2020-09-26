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Журналистку «Белсата» Марию Гриц отправили в ИВС
26.09.2020 21:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанную сегодня на женском марше в Минске журналистку "Белсата" Марию Гриц отправили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина, сообщает
Всего, по данным Белорусской ассоциации журналистов и правозащитников, на акции было задержано семь сотрудников СМИ. Помимо Гриц это Мария Войтович, Юлия Мотузова (обе — "Еврорадио", освобождены), Екатерина Карпицкая ("Наша Ніва", освобождена), Александра Эльбаум (tut.by, освобождена), Анастасия Ольшанская ("МБХ Медиа", во Фрунзенском РУВД) и Елена Довнар.
В списках задержанных значится также Александр Томкович, однако это тезка и однофамилец известного журналиста.
К 20.50 правозащитники
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Задержанную сегодня на женском марше в Минске журналистку «Белсата» Марию Гриц отправили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина, сообщает...
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