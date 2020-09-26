Журналистку «Белсата» Марию Гриц отправили в ИВС

Источник материала: Tut.by

Задержанную сегодня на женском марше в Минске журналистку "Белсата" Марию Гриц отправили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина, сообщает БелаПАН со ссылкой на телеканал.

Всего, по данным Белорусской ассоциации журналистов и правозащитников, на акции было задержано семь сотрудников СМИ. Помимо Гриц это Мария Войтович, Юлия Мотузова (обе — "Еврорадио", освобождены), Екатерина Карпицкая ("Наша Ніва", освобождена), Александра Эльбаум (tut.by, освобождена), Анастасия Ольшанская ("МБХ Медиа", во Фрунзенском РУВД) и Елена Довнар.

В списках задержанных значится также Александр Томкович, однако это тезка и однофамилец известного журналиста.

К 20.50 правозащитники выяснили имена 106 задержанных в Минске (11 отпущены на свободу, одну задержанную забрала скорая помощь) и семи — в регионах (Брест, Гомель, Заславль, Фаниполь).