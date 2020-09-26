Онлайн-трансляция на сайтах «Беларусь 1» и ОНТ была прервана кадрами об избиении протестующих

Источник материала: Tut.by

Интервью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, которое показывали в онлайн-трансляции вечерних новостей на сайте Белтелерадиокомпании, было прервано роликами об избиении и задержании протестующих после президентских выборов в Беларуси.



телеграм-канал Кибер-Партизаны

Дмитрий Пиневич в интервью рассказывал о заболеваемости COVID-19 в Беларуси, когда трансляция на сайте Белтелерадиокомпании была прервана. Вместо этого появились ролики об избиении и задержании протестующих — кадры телеканала «Настоящее время», телеграм-канала Nexta, Onliner.

В то же время в телеграм-канале Кибер-Партизаны появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».

Трансляция новостей по ТВ не прерывалась.

Такими же роликами была прервана и онлайн-трансляция на сайте телеканала ОНТ .