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Онлайн-трансляция на сайтах «Беларусь 1» и ОНТ была прервана кадрами об избиении протестующих
26.09.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Интервью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, которое показывали в
Дмитрий Пиневич в интервью рассказывал о заболеваемости COVID-19 в Беларуси, когда трансляция на сайте Белтелерадиокомпании была прервана. Вместо этого появились ролики об избиении и задержании протестующих — кадры телеканала «Настоящее время», телеграм-канала Nexta, Onliner.
В то же время в телеграм-канале
Трансляция новостей по ТВ не прерывалась.
Такими же роликами была прервана и
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