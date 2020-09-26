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Жители брестской Березовки устроили семейный праздник, а во дворе на Гоголя выступил детский театр
27.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 сентября в микрорайоне Березовка прошел семейный праздник для соседей, а во дворе многоэтажек на Гоголя выступил детский театр.
Настоящий семейный праздник устроили для брестчан жители Березовки. Атмосфера во дворе царила праздничная: игры, конкурсы, танцы, сладкий стол. Отдыхали и дети, и взрослые. Приходил даже огромный медведь, пишет
В это время между домами № 83 и 85 на улице Гоголя прошла встреча соседей, на которой выступил детский театр, сообщает
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Посмотрите, как брестчане провели последнюю субботу сентября.
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