Жители брестской Березовки устроили семейный праздник, а во дворе на Гоголя выступил детский театр

Источник материала: Tut.by

25 сентября в микрорайоне Березовка прошел семейный праздник для соседей, а во дворе многоэтажек на Гоголя выступил детский театр.



Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета

Настоящий семейный праздник устроили для брестчан жители Березовки. Атмосфера во дворе царила праздничная: игры, конкурсы, танцы, сладкий стол. Отдыхали и дети, и взрослые. Приходил даже огромный медведь, пишет «Брестская газета» .



Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета



Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета



Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета

В это время между домами № 83 и 85 на улице Гоголя прошла встреча соседей, на которой выступил детский театр, сообщает журнал «Бинокль» .



Фото: Бинокль











