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Жители брестской Березовки устроили семейный праздник, а во дворе на Гоголя выступил детский театр

27.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 сентября в микрорайоне Березовка прошел семейный праздник для соседей, а во дворе многоэтажек на Гоголя выступил детский театр.


Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета

Настоящий семейный праздник устроили для брестчан жители Березовки. Атмосфера во дворе царила праздничная: игры, конкурсы, танцы, сладкий стол. Отдыхали и дети, и взрослые. Приходил даже огромный медведь, пишет «Брестская газета».


Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета

Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета

Праздник в Березовке. Фото: Сергей Никрашевич, Брестская газета

В это время между домами № 83 и 85 на улице Гоголя прошла встреча соседей, на которой выступил детский театр, сообщает журнал «Бинокль».


Фото: Бинокль




 
 
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