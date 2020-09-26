В Житковичах за участие в акции протеста снова оштрафовали врача-педиатра

Источник материала: Tut.by

В Житковичах за участие в несанкционированном митинге второй раз оштрафовали врача-педиатра Ирину Тишковскую, пишет «Радые Свабода». В начале сентября ее уже привлекали к административной ответственности.



Фото: «Радые Свабода»

23 сентября жители Житковичей, как и многие белорусы, решили «отметить» тайную инаугурацию Лукашенко. Пришли 12 человек и 10 милиционеров. Кого-то задержали, а кого-то позже пригласили в РОВД и составили протокол. Среди таких людей была и врач-педиатр Ирина Тишковская.

Милиционеры на суде утверждали, что Ирина Тишковская участвовала в «несанкционированном мероприятии». Они рассказали, что врач держала в руках бело-красно-белый флаг, другие участники махали надувными шариками и руками автомобилям, которые сигналили, включали фонарики на телефонах и «двигались в одном направлении».

«В Житковичах вечерами нас собирается немного — когда 10, когда 16 человек. В день инаугурации нас было 12 и 10 милиционеров. Двоих из „наших“ задержали и повезли в РОВД, мы пошли следом. Там возле РОВД были и начальник милиции, и его заместители. Потом милиционеры мне позвонили на работу, требовали прийти к ним. А у меня как раз на приеме куча детей, прививки делают. Я отказалась так срочно идти. Они приходили домой позже, стучали в дверь» — рассказала врач.

Вечером она была на дежурстве и ей не доверили провести осмотр задержанного. «Дело в том, что задержанных приводят в больницу, чтобы их там осмотрели для того, может ли человек находиться в ИВС по состоянию здоровья. Хотя я дежурила, но осматривать задержанного вызвали другого врача, потому что и я якобы „митингующий“, и тот задержанный — тоже! Поэтому, мол, я не могу его осматривать», — возмущается Ирина Тишковская. На работу к ней снова пришел милиционер.

«Я говорила ему, что могу и не успеть на восемь утра в милицию, потому что мне нужно сдать смену, а он ответил: «Вот тут в повестке все написано о последствиях, если вы не явитесь!».

Суд наказал врача штрафом в 30 базовых величин (810 рублей)

Напомним, 2 сентября женщину уже судили за участие в мирных митингах и дали штраф в размере 135 рублей.

Ирина работает в детской поликлинике вот уже 35 лет. На акции стала выходить с 11 августа.