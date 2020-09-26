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Протестная суббота в фото. Пробег солидарности, женский марш и задержания журналистов
27.09.2020 06:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суббота стала 49-м днем протестов. Утро началось с пробежки в парке Дружбы народов, которая закончилась задержаниями. В 14 часов стартовал традиционный женский марш. Силовики отличились молниеносными задержаниями. Колонна женщин все же вышла на проспект Независимости, но в районе 43−45 домов правоохранители рассеяли участниц и задержали часть из них. Также были доставлены в РУВД и журналисты, в том числе и портала TUT.BY. Большинство из них выпустили.
Не прекращаются дворовые активности в столице. Сегодня в ЖК «Минск Мир» состоялась онлайн-встреча с участниками проекта «Каста», а в ЖК «Маяк Минска» жители пели «Перемен» и «Купалинку».
В Гродно актеры гродненского драматического театра провели встречу со зрителями и сыграли отрывки из спектакля «451 градус по Фаренгейту», который был отменен. Собралось несколько сотен человек. Люди пришли с цветами. Все проходило под присмотром силовиков. А в Витебске тем временем проходят областные «Дажынкі».
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Как прошел 49-й день протестов в Беларуси.
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