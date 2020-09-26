Протестная суббота в фото. Пробег солидарности, женский марш и задержания журналистов

Источник материала: Tut.by

Суббота стала 49-м днем протестов. Утро началось с пробежки в парке Дружбы народов, которая закончилась задержаниями. В 14 часов стартовал традиционный женский марш. Силовики отличились молниеносными задержаниями. Колонна женщин все же вышла на проспект Независимости, но в районе 43−45 домов правоохранители рассеяли участниц и задержали часть из них. Также были доставлены в РУВД и журналисты, в том числе и портала TUT.BY. Большинство из них выпустили.

Не прекращаются дворовые активности в столице. Сегодня в ЖК «Минск Мир» состоялась онлайн-встреча с участниками проекта «Каста», а в ЖК «Маяк Минска» жители пели «Перемен» и «Купалинку».

В Гродно актеры гродненского драматического театра провели встречу со зрителями и сыграли отрывки из спектакля «451 градус по Фаренгейту», который был отменен. Собралось несколько сотен человек. Люди пришли с цветами. Все проходило под присмотром силовиков. А в Витебске тем временем проходят областные «Дажынкі».



В том числе и так силовики доставляли в микроавтобусы задержанных участниц женского марша



КОколо сорока участников стартовали в забеге в парке Дружбы народов. На финише некоторые из них были задержаны



















Участницы женского марша смогли выйти колонной на проспект Независимости



Таким образом участницы марша прятались от силовиков







Волонтеры подвозили воду участницам марша















У Нины Багинской вновь отобрали флаг















































В Гродно актеры драматического театра провели встречу со зрителями и сыграли отрывки из спектакля «451 градус по Фаренгейту»



А в Витебске проходят областные «Дажынкі»