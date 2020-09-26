"Дожинки-2020" в Витебской области впервые прошли в областном центре

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 26 сен – Sputnik. Витебская область провела у себя праздник урожая, правда, в отличие от предыдущих лет, "Дожинки" прошли не в одном из районных городов, а в самом областном центре.

Во время проведения праздника председатель Палаты представителей Республики Беларусь Владимир Андрейченко объявил председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу благодарность от президента.

Первая область и аграрная доминанта

"Витебщина первой среди других регионов полностью выполнила государственный заказ по поставке продовольственного зерна. В этом году мы собрали 1 миллион 77 тысяч тонн зерна, при средней урожайности более 31 центнера с гектара. Аграриям помогали не только погода, но и возросшая культура земледелия. Мы начали больше внимания уделять уходу за посевами, кроме того повышается ответственность руководителей и специалистов по отношению к технологии возделывания сельскохозяйственных культур", - сообщил Николай Шерстнев выступая в Летнем амфитеатре во время награждения работников сельского хозяйства.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

Губернатор подчеркнул, что практически четверть от всего урожая дали Оршанский и Витебский районы, которые намолотили 125 и 118 тысяч тонн зерна соответственно. При этом Шерстнев отметил, что свыше 60% урожая собрали именно агропромышленные объединения.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

"В уборочной кампании участвовало 1172 экипажа среди которых 173 молодежных и 55 семейных, при этом тысячу тонн намолотил 401 экипаж, две тысячи – 44 экипажа, а трехтысячный намолот преодолело 11 зерноуборочных экипажей. И лишь два экипажа перешагнули рубеж в четыре тысячи тонн. И еще два смогли намолотить более пяти тысяч, при этом один из них молодежный", - подчеркнул Шерстнев.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

Губернатор указал на то, что в области крайне важно заниматься выращиванием не только зерновых и колосовых культур, но также стоит обратить внимание на бобовые и крестоцветные, поскольку они являются "основным источником обеспечения отрасли животноводства, собственным дешевым растительным белком". В этом году по урожаю зернобобовых Витебщина уступила только Брестской области, собрав 90 тысяч тонн зернобобовых.

Шерстнев отметил, что выращивание рапса в Витебской области сопряжено с определенными проблемами: из-за нестабильной перезимовки практически ежегодно гибнет часть посевов, иногда потери доходят до 50%.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

"Эти потери мы пытаемся компенсировать яровым рапсом, культурой затратной, сложной и очень требовательной. Неудобен и ее длинный период вегетации в результате чего мы получаем культуру с крайне высокой себестоимостью", - сообщил присутствующим губернатор.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

Он отметил, что ситуацию в лучшую сторону может изменить озимая сурепица, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с рапсом. Сурепица менее требовательна к почвам и технологиям возделывания, намного быстрее вызревает, поэтому после нее можно использовать освободившуюся землю под промежуточные посевы, которые также дадут урожай в этом году. Шерстнев подчеркнул, что сурепица это не только ранний высокобелковый корм, но и высокррентабельная культура для производства маслосемян.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

"На ближайшее время у нас есть важная аграрная доминанта - осовременить отрасль, повысить её имидж, внедрить принципиально новые подходы в хозяйствовании, шире распространять опыт успешных организаций. А также повысить производительность труда за счёт использования высопроизводительной техники", - подчеркнул Шерстнев.

Интересный праздник

Награждение работников сельского хозяйства было заключительной частью официальной программы областных "Дожинок". Власти области приготовили для гостей множество праздничных площадок, ярмарок и выставку белорусской сельхозтехники, которую посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Я очень много слышал про традицию праздновать "Дожинки", поэтому рад, что сегодня благодаря приглашению губернатора появилась возможность увидеть их лично", - сказал Ведерников.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

Он отметил, что "Дожинки" – большой праздник, который оставил только хорошие впечатления. По его словам, российская делегация отметила для себя некоторые моменты, проработает их и возможно найдет дополнительные точки для сотрудничества с белорусами.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

Особенно понравились псковскому губернатору выставка белорусской сельхозтехники и показательные выступления сотрудников МЧС.

"Очень хорошая идея собирать весь район на мероприятие. Так как и Витебщина и Псковщина недофинасируются, то это прекрасная возможность сосредоточить усилия и в течение трех лет отремонтировать дороги, благоустроить инфраструктуру и привести основные объекты в порядок. Таким образом, люди получают не только праздник, но инфраструктуру, которая будут радовать их не один год", - отметил Ведерников.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

Ведерников посещал Витебскую область в рамках Форума регионов Беларуси и России, который пройдет с 28 по 29 сентября в Минске. За время своего визита губернатор Псковской области посетил сельскохозяйственное предприятие "Мазоловогаз", а также агрогородок Мазолово и договорился о совместных мероприятиях со своими витебским коллегами. Кроме того, российская делегация подписала ряд соглашений и меморандум с тремя витебскими ВУЗами.

© Sputnik / Павел Вур Областные "Дожинки-2020" в Витебске

Как отметили представители Витебского облисполкома визит их российских коллег был плодотворным, но к сожалению коротким, поэтому они рассчитывают на дальнейшее сотрудничество и встречи.