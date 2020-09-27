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Минским ресторанам и кафе разрешили использовать летние террасы круглый год
27.09.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кафе и ресторанам Минска разрешили использовать летние террасы круглый год. Такой ответ на неделе пришел на обращение Ассоциации рестораторов к городским властям.
Раньше в большинстве случаев летние террасы при ресторанах и кафе нужно было демонтировать в конце сезона. Теперь Мингорисполком разрешил столичным рестораторам использовать эти площадки круглый год.
Дизайн-проекты террас на проспектах, площадях и центральных улицах рассматривает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, указано в письме.
«Для разрешения круглогодичного, в том числе в осенне-зимний период, функционирования нестационарных объектов согласование комитета не требуется».
Мингорисполком и администрации районов Минска не против круглогодичной работы летних террас. Власти так решили, «принимая во внимание экономическое и финансовое положение субъектов общественного питания, связанное с распространением острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».
Главное — чтобы были необходимые документы и соблюдались санитарные и противопожарные нормы.
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Кафе и ресторанам Минска разрешили использовать летние террасы круглый год. Такой ответ на неделе пришел на обращение Ассоциации рестораторов к городским...
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