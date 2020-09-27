Минским ресторанам и кафе разрешили использовать летние террасы круглый год

Источник материала: Tut.by

Кафе и ресторанам Минска разрешили использовать летние террасы круглый год. Такой ответ на неделе пришел на обращение Ассоциации рестораторов к городским властям.





Раньше в большинстве случаев летние террасы при ресторанах и кафе нужно было демонтировать в конце сезона. Теперь Мингорисполком разрешил столичным рестораторам использовать эти площадки круглый год.

Дизайн-проекты террас на проспектах, площадях и центральных улицах рассматривает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, указано в письме.

«Для разрешения круглогодичного, в том числе в осенне-зимний период, функционирования нестационарных объектов согласование комитета не требуется».

Мингорисполком и администрации районов Минска не против круглогодичной работы летних террас. Власти так решили, «принимая во внимание экономическое и финансовое положение субъектов общественного питания, связанное с распространением острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».

Главное — чтобы были необходимые документы и соблюдались санитарные и противопожарные нормы.