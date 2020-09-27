В Новополоцке задержали преподавателя ПГУ. Ему дали штраф и будут судить снова

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке 24 сентября задержали старшего преподавателя кафедры архитектуры и руководителя отдела дизайна и управления брендом Полоцкого госуниверситета Андрея Вериго. В милицию его забрали прямо с работы, сообщает gorod214.by.



Андрей Вериго (крайний слева в среднем ряду). Фото: Аэлита Червонная

— Андрей Вериго задержан в рамках административного процесса за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). До решения суда он находится в центре изоляции правонарушителей, — сообщили gorod214.by в УВД облисполкома.

Друзья Вериго рассказали, что в пятницу, 25 сентября, в Новополоцком ГОВД его оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). И сразу же снова задержали — по еще одному административному правонарушению.

Ожидается, что очередной суд пройдет в понедельник, 28 сентября.

Андрей Вериго — известный специалист в сфере урбанистики, архитектуры и дизайна в регионе. Окончил два университета — ПГУ и БНТУ, по специальности «архитектура». Вериго — член рабочих групп Полоцкого райисполкома по разработке: плана устойчивого энергетического развития региона; плана устойчивой городской мобильности. Является одним из организаторов республиканского студенческого форума «АрхПроСвет» и многих других мероприятий. Волонтер городской организации «Белорусское общество инвалидов».