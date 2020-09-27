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В Новополоцке задержали преподавателя ПГУ. Ему дали штраф и будут судить снова
27.09.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке 24 сентября задержали старшего преподавателя кафедры архитектуры и руководителя отдела дизайна и управления брендом Полоцкого госуниверситета Андрея Вериго. В милицию его забрали прямо с работы,
— Андрей Вериго задержан в рамках административного процесса за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). До решения суда он находится в центре изоляции правонарушителей, — сообщили gorod214.by в УВД облисполкома.
Друзья Вериго рассказали, что в пятницу, 25 сентября, в Новополоцком ГОВД его оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). И сразу же снова задержали — по еще одному административному правонарушению.
Ожидается, что очередной суд пройдет в понедельник, 28 сентября.
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В пятницу, 25 сентября, в Новополоцком ГОВД преподавателя оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). И сразу же снова задержали - по еще одному административному...
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