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ГАИ второе воскресенье подряд закрывает в Могилеве остановку - из-за «протестных акций»
27.09.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 27 сентября, днем снова закроют остановку «Диагностический центр» на улице Первомайской,
Общественный транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр» с 13.30. Когда ограничение снимут, не сообщается.
«Данные неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — объясняет свое решение ГАИ.
Напомним, в прошлое воскресенье, 20 сентября, остановку «Диагностический центр»
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В ГАИ считают, что это «обеспечвает безопасность граждан».
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