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ГАИ второе воскресенье подряд закрывает в Могилеве остановку - из-за «протестных акций»

27.09.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 27 сентября, днем снова закроют остановку «Диагностический центр» на улице Первомайской, сообщает ГАИ области. Причина все та же — «необходимость обеспечения безопасности граждан».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Общественный транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр» с 13.30. Когда ограничение снимут, не сообщается.

«Данные неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — объясняет свое решение ГАИ.

Напомним, в прошлое воскресенье, 20 сентября, остановку «Диагностический центр» также закрывали днем «ради безопасности граждан». Дело в том, что могилевчане начали на площади около торгового центра «Атриум» очередной митинг против Александра Лукашенко, но вскоре ушли с нее, а в районе закрытой остановки до вечера были силовики.

 
Теги: Могилев
 
 
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