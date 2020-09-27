ГАИ второе воскресенье подряд закрывает в Могилеве остановку - из-за «протестных акций»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 27 сентября, днем снова закроют остановку «Диагностический центр» на улице Первомайской, сообщает ГАИ области. Причина все та же — «необходимость обеспечения безопасности граждан».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Общественный транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр» с 13.30. Когда ограничение снимут, не сообщается.

«Данные неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — объясняет свое решение ГАИ.

Напомним, в прошлое воскресенье, 20 сентября, остановку «Диагностический центр» также закрывали днем «ради безопасности граждан». Дело в том, что могилевчане начали на площади около торгового центра «Атриум» очередной митинг против Александра Лукашенко , но вскоре ушли с нее, а в районе закрытой остановки до вечера были силовики.