МВД официально: В субботу в Беларуси протестовало 300 человек, 150 задержано

Источник материала: Tut.by

Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов Беларуси, составило около 300 человек, сообщает официальный телеграм-канал МВД.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самым массовым назван минский женский марш. «В 14.00 его участники собрались на ул. Кульман, откуда проследовали к пр. Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении пл. Победы, где в 16:10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек». уверяют в МВД.

Всего в субботу за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116.