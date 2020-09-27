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МВД официально: В субботу в Беларуси протестовало 300 человек, 150 задержано
27.09.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов Беларуси, составило около 300 человек,
Самым массовым назван минский женский марш. «В 14.00 его участники собрались на ул. Кульман, откуда проследовали к пр. Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении пл. Победы, где в 16:10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек». уверяют в МВД.
Всего в субботу за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116.
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Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов Беларуси, составило около 300 человек, сообщает...
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