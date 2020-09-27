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Бесплатная ярмарка сегодня пройдет в Могилеве. Помните правила?
27.09.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бесплатные ярмарки вернулись в Могилев: фримаркет пройдет сегодня, 27 сентября, с 14.00 до 17.00. Обменять вещь на вещь можно будет в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7, рассказали в Центре городских инициатив.
Основная идея фримаркета — дать вторую жизнь хорошим вещам, которые лежат в шкафу, а вы их не используете, но и не выбрасываете, потому что жалко. На фримаркете же каждый желающий может оставить такую вещь, а взамен взять необходимое. Это просто обмен, и никаких денег не нужно.
Проект в числе прочего решает и экологическую проблему — так меньше вещей отправляется на свалку за ненадобностью.
На фримаркет можно нести для обмена одежду, обувь, книги, украшения, предметы декора, кассеты и диски, игрушки (кроме мягких), даже растения в горшках и мебель — все, что может понадобиться другим.
Но есть определенные правила:
Оставшиеся вещи забирать не нужно: их отсортируют и развезут по социальным
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В воскресенье, 27 сентября, можно будет обменять ненужные вам вещи на нужные.
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