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Бесплатная ярмарка сегодня пройдет в Могилеве. Помните правила?

27.09.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесплатные ярмарки вернулись в Могилев: фримаркет пройдет сегодня, 27 сентября, с 14.00 до 17.00. Обменять вещь на вещь можно будет в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7, рассказали в Центре городских инициатив.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Основная идея фримаркета — дать вторую жизнь хорошим вещам, которые лежат в шкафу, а вы их не используете, но и не выбрасываете, потому что жалко. На фримаркете же каждый желающий может оставить такую вещь, а взамен взять необходимое. Это просто обмен, и никаких денег не нужно.

Проект в числе прочего решает и экологическую проблему — так меньше вещей отправляется на свалку за ненадобностью.

«15 минут — и уже успех». Как в Могилеве прошел первый фримаркет

На фримаркет можно нести для обмена одежду, обувь, книги, украшения, предметы декора, кассеты и диски, игрушки (кроме мягких), даже растения в горшках и мебель — все, что может понадобиться другим.

Но есть определенные правила:

  • любой может забрать то, что ему нужно, даже если он ничего не принес;
  • вещи должны быть пригодными для дальнейшего использования — чистые, не испорченные;
  • берите только то, что вам действительно нужно. Если вещь не подошла, положите ее аккуратно туда, откуда взяли;
  • если одну вещь хотят забрать двое, спор решается с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»;
  • торговля запрещена: вещи и услуги бесплатные.

Оставшиеся вещи забирать не нужно: их отсортируют и развезут по социальным
учреждениям Могилевской области. Канцелярию, средства личной гигиены, сладости можно приносить отдельно для помощи детям в закрытых соцучреждениях.

 
Теги: Могилев
 
 
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В воскресенье, 27 сентября, можно будет обменять ненужные вам вещи на нужные.
 
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