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«К этому все морально готовы». О чем говорят мужчины, которые ждут женщин у РУВД после задержания
27.09.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Третью субботу после задержаний на женских маршах у минских РУВД собирается немало мужчин. Это парни, мужья, братья или просто друзья девушек, которых забрали во время акции. В прошлые выходные одна из героинь TUT.BY рассказала, что муж
Юрий: «В пятницу забрали друга из Жодино, поэтому через все эти этапы уже проходили»
Юрий ждет приятельницу Викторию. Девушка — научный сотрудник.
— Мы познакомились в августе на избирательном участке, — вспоминает собеседник. — Я, Вика и еще 13 ребят были независимыми наблюдателями. За неделю досрочного голосования мы все сдружились, и теперь у нас есть чат, в котором мы общаемся.
Девчонки из нашего чата ходят на женские мирные акции. Вика тоже. Знаю, что на марш она пошла с подругой и сестрой. Когда я увидел на Nexta, что стали появляться фотки задержаний, я ей написал: «Давайте подъеду, вас заберу». Она мне ответила: «Можешь не приезжать, я уже в автозаке».
В пятницу мы забрали друга из Жодино, поэтому через все эти этапы уже проходили, и я начал действовать по классической схеме: звонить в РУВД. Сразу в Советское — оно относится к району, где ее задержали. Мне сообщили: перезвоните через час. Через час ответ был таким же. В итоге я списался с волонтерами, они порекомендовали объехать все управления, оставить свои данные у волонтеров, которые рядом дежурят, и ждать их звонка.
Параллельно я списался с Викиной сестрой. С ней все было хорошо. Они с подругой сели на бордюр, и их не трогали. Вика с толпой отошла вперед — и ее взяли. Сестре я написал, что знаю о задержании, и мы решили действовать так. Чтобы лишний раз не волновать родителей девушек, мы разделили силы: Викин муж с маленькой дочкой остался дома, а мы с сестрой поехали на поиски.
— Почему вы вызвались помочь?
— Потому что нужно друг другу помогать, — просто отвечает Юрий. — Мы были уже в Советском РУВД, теперь приехали сюда — во Фрунзенское. Списков пока нет, но здесь, как нам сообщили, находятся 23 девушки, вероятность, что среди них наша, — есть.
— А если нет?
— В Минске конечное количество РУВД, придется по другим покататься, позвонить.
— Не отговаривали девушек из вашей «избирательной» компании не ходить на акции?
— Зачем? Все взрослые люди, понимают, что делают и почему. Убеждать человека сидеть дома нет смысла, как и переживать из-за этой ситуации. Каждый, кто выходит на улицу в знак протеста, даже если он это делает абсолютно мирно, понимает: сегодня его либо заберут, либо не заберут. Третьего варианта нет.
— Вам не кажется, что во время нынешних событий девушки активнее парней?
— Начнем с того, что девушек у нас в стране больше, чем мужчин. Это первое, — рассуждает Юрий. — Второе — их очень оскорбили высказывания Александра Лукашенко про то, что
— Что бы вы ответили Лидии Ермошиной, которая в 2010-м
— Сейчас мужчине модно быть самостоятельным, а не рассчитывать на то, что кто-то будет тебе зашивать носки, стирать за тобой и готовить. Девушка — она же муза, а не домработница.
Виталий: «Сразу очень волновался, потом — привык»
Виталий ждет жену Катерину. Девушка — юрист.
— О задержании она сообщила мне сама, — рассказывает собеседник. — Написала, что их с подругой из буса пересадили в автозак, и предупредила, что наберет меня из РУВД. Последние слова вызвали у меня улыбку: как же она мне позвонит, если у них изымут все вещи. Я понял: нужно самому отправляться на поиски. Посмотрел карту всех РУВД Минска — и в путь. Начал с Ленинского. Просто потому что оно территориально ближе всех, плюс я слышал: сюда привозили людей с марша. Там ее не было, и я приехал во Фрунзенское. Оказалось, что и здесь ее нет в списках. Но пока я тут стоял, волонтер обратила внимание, что нам кто-то машет со второго этажа. Я поднял глаза в верх — а это моя жена. Увидел ее — и стало чуть спокойнее.
В 2017 году у меня была похожая ситуация с братом. Его задержали на марше после Дня Воли. Он мне сначала написал, а потом я увидел его фото на главной странице TUT.BY. Из РУВД его в тот день отпустили где-то к часу ночи. Надеюсь, сегодня так долго ждать не придется.
— А если жену сегодня не отпустят?
— Поеду домой собирать передачу. Насколько я знаю, у нее заключен договор с адвокатом, поэтому, если Катю повезут в ЦИП, я свяжусь с защитником, чтобы он отправил уведомление о принятии защиты. Жену забрали впервые, поэтому, надеюсь, все обойдется.
— Что творится на душе у мужчины, когда его женщина идет на марш?
— Наверное, первые разы, когда это происходило, я переживал. Это было еще в августе, когда взрывались гранаты, и на Каменной Горке ей пришлось убегать от ОМОНа. Тогда я очень волновался, а потом привык. Знаете, это как у человека на войне. Если первый день тревожишься, то во второй — пули летают над головой, а ты варишь кашу. Плюс сразу женские марши проходили довольно спокойно.
Конечно, когда она уходит, я постоянно мониторю новости, смотрю, где в городе что-то происходит. Пишу ей, стараюсь хотя бы так уберечь ее от опасности.
— Не пытались уговорить ее сидеть дома?
— Особенность моей работы в том, что мне нужно быть всегда на телефоне. Мы с ней обсудили данную ситуацию и решили: в таком случае мне лучше находиться дома и быть на связи. Для себя же она решила: будет ходить. Для нее это важно. В начале августа мы с ней обсуждали ситуацию, что делать, если тебя задержат. Она знает, как действовать. Правда, тогда мы не думали, что все затянется так надолго и эти знания могут пригодиться в конце сентября.
— Что бы вы ответили Лидии Ермошиной, которая предлагала женщинам сидеть дома и варить борщи?
— Лет 60−70 назад бытовало мнение, что афроамериканцы не должны ездить в одном автобусе с белыми, и это было нормально. Но кто же сейчас об этом говорит? Говорить, что женщина должна варить борщ или, как
— У вас нет ощущения, что во многих происходящих сейчас событиях женщины вышли на первый план?
— Думаю, в Беларуси и других постсоветских странах такая ситуация может быть обусловлена исторически. После войны женщины сами растили детей, заботились о них, воцарился фактический матриархат. Сейчас женщины продолжают заботиться о всех нас и, понимая, что в мужчин летят гранаты, осознают: они занимают лидирующую роль и чувствуют в себе для этого силы. И что интересно, этой мягкой женской силе ничего нельзя противопоставить. Почему? Возможно, потому что для тех, кто принимает решения, обидеть женщину — это признак слабости.
— Если после сегодняшнего ваша жена снова захочет пойти на марш, что вы ей скажете?
— Скажу быть осторожной и попрошу пароль от iCloud, чтобы я мог найти ее по локации айфона.
Кирилл: «Единственное, о чем я ее мог просить, не ходить одной»
Кирилл ждет приятельницу Анастасию. Девушка — студентка.
— Я знал, что она пойдет в город. Спросил: «С кем ты пойдешь?». Она ответила: «Одна», — передает ту беседу молодой человек. — Потом уточнил: «А кому ты будешь писать, если что-то случится?», она сказала: «Точно не маме, она в больнице». В итоге днем мне пришло от нее сообщение: «Забрали».
Она поделилась геолокацией, так я понял, что в последний раз она была в Советском районе. Мы с друзьями поехали в Советское РУВД. Посидели там, но никакой информации о ней так и не получили. Тогда наудачу направились во Фрунзенское и здесь нашли ее в списках.
— Что почувствовали, когда увидели ее фамилию?
— Ничего особо не изменилось, просто теперь мы знаем, где она, и теоретически можем ей что-то передать. Друзья поехали собирать передачку, а я здесь жду, надеюсь, отпустят.
Пробовал ли я отговаривать ее идти сегодня в город? Нет. Зачем? В беседах она четко обозначает свою позицию. Она верит в то, что что-то может измениться и что, когда она выходит, она помогает этому случиться.
Единственное, о чем я мог ее просить, не ходить одной. Если ты с кем-то, все переносится проще. В толпе ты всегда ищешь того, за кого можно схватиться, того, кто, если что, за тебя вступится. Можно было пойти с ней, но идти на женский марш для мужчин или парней — это дорога в один конец. В РУВД. Поэтому я остался дома на телефоне.
Михаил: «К задержаниям, мне кажется, сейчас все морально готовы»
Михаил ждет жену Кристину. Девушка — юрист.
— Когда начались задержания, я стал следить за данными GPS-локатора на ее телефоне, — говорит Михаил. — В какой-то момент заметил, что с Комаровки она резко оказалась по адресу РУВД. Стал ее набирать, но телефон не отвечал. Я понял, что произошло, и через 20 минут был под дверью управления. Здесь я с 15.40. Приехал самым первым. Через час нашел ее фамилию в списках волонтеров.
К задержаниям, мне кажется, сейчас все морально готовы, поэтому какого-то страха не было. Да, это неудобная ситуация, но она разрешится. От ребенка — Ивану 9 лет — я тоже не скрывал, что маму забрали. Я его предупредил: «Мама может вернуться в понедельник или во вторник», он ответил: «Я бы хотел, чтобы сегодня». Он живет в нашем информационном поле, поэтому к случившемуся отнесся спокойно.
Вообще, этим летом наши женщины показали, что они более смелые, чем мужчины.
— Откуда в них эта смелость?
— Женщины от природы смелее. Те же роды. Считается, что пережить такое могут только женщины, потому что у них выше болевой порог. Плюс, как мне кажется, у женщин обостренное неприятие несправедливости. Происходящее в Беларуси после выборов вызвало у них более бурную реакцию, чем у мужчин.
— Что скажете жене, когда она выйдет на свободу?
— Поздравляю с первым разом, — смеется Михаил.
P.S. Кристина вышла из РУВД около восьми вечера.
— Вы ожидали, что Михаил будет ждать вас под управлением больше четырех часов? — спросили мы у нее.
— Я в нем никогда не сомневалась, — ответила она и обняла мужа.
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Третью субботу после задержаний на женских маршах возле минских РУВД появляется немало мужчин. Это парни, мужья, братья или просто друзья девушек, которых забрали...
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