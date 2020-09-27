Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. В Минске закрыты семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.15 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен. Сегодня он пройдет под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента". Это уже седьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске закрыты семь станций метро Минск, 27 сентября. В Минске закрыты семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и...

БелаПАН.