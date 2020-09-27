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В Минске закрыты семь станций метро
27.09.2020 13:41 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. В Минске закрыты семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".
Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.15 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.
Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".
Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен. Сегодня он пройдет под лозунгом "Народная инаугурация настоящего президента". Это уже седьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа.
БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. В Минске закрыты семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и...
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