Несколько станций метро закрыты для пассажиров в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Минский метрополитен закрыл для пассажиров станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Об этом сообщила пресс-служба метро в воскресенье.

Поезда на вышеперечисленных станциях следуют без остановки. Метрополитен принес извинения за временные неудобства.

Минское метро несколько недель подряд закрывает станции в центре города, где проходят несанционированные акции протеста .

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