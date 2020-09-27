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Несколько станций метро закрыты для пассажиров в Минске
27.09.2020 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Минский метрополитен закрыл для пассажиров станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Об этом сообщила пресс-служба метро в воскресенье.
Поезда на вышеперечисленных станциях следуют без остановки. Метрополитен принес извинения за временные неудобства.
Минское метро несколько недель подряд закрывает станции в центре города, где проходят несанционированные
Последует
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Поезда следуют без остановок на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская".
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