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Мобильный интернет работает с перебоями в Минске
27.09.2020 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Скорость мобильного интернета снижена до минимума в Минске, сообщил в воскресенье сотовый оператор А1 на своих страницах в соцсетях.
© Photo : Минский метрополитен
"В связи с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорится в сообщении.
Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, пояснила пресс-служба оператора.
Об отсутствии мобильного интернета Sputnik сообщили клиенты других операторов связи.
Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в Минске на протяжении нескольких недель, в частности, по воскресеньям. Ранее оператор А1 в связи с этим выполнял компенсацию для своих абонентов.
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Один из сотовых операторов пояснил, что получил распоряжение государственных органов, после чего пропускная способность мобильного интернета была снижена.
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