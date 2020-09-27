Мобильный интернет работает с перебоями в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Скорость мобильного интернета снижена до минимума в Минске, сообщил в воскресенье сотовый оператор А1 на своих страницах в соцсетях.

"В связи с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, пояснила пресс-служба оператора.

Об отсутствии мобильного интернета Sputnik сообщили клиенты других операторов связи.

Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в Минске на протяжении нескольких недель, в частности, по воскресеньям. Ранее оператор А1 в связи с этим выполнял компенсацию для своих абонентов.