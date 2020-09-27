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Бывший владелец и главред «Новой газеты Сморгони» стал подозреваемым по уголовному делу о клевете

27.09.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ромуальд Улан, бывший владелец и главный редактор «Новой газеты Сморгони», стал подозреваемым в рамках уголовного дела по статье 188 УК (Клевета), сообщает пресс-служба БАЖ. У него дома и в офисе прошли обыски, изъята оргтехника, телефоны.

26 сентября Ромуальд Улан был задержан. Сейчас он является индивидуальным предпринимателем — оказывает услуги по печати.

Дома и в офисе Улана в одно время прошли обыски, была изъята оргтехника — всего 13 позиций. Эта техника нужна была предпринимателю для работы, теперь его бизнес парализован.

Ромуальд Улан рассказал, что забрали даже новый кнопочный телефон, купленный на днях для пожилого тестя.

Предприниматель рассказал, что сотрудники милиции Сморгони возбудили уголовное дело по статье 188 УК Республики Беларусь за распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (Клевета). По городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.

«Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда их увидел в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во „ВКонтакте“. В четверг я опубликовал эти фото, а сегодня пришли ко мне. Чувствовалось, что сотрудников милиции эти листовки очень задели», — говорит Ромуальд Улан.

Он находится в статусе подозреваемого, после обыска и допроса в РОВД его отпустили под подписку о невыезде.

«Новая газета Сморгони» была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 1996 году издание начиналось с листка формата А4 с двух сторон. В 2003 году газета была закрыта, на то время в редакции работали 28 человек.

 
 
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По городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных...
 
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