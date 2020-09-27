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Станции метро "Московская" и "Восток" также закрыты
27.09.2020 17:59 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Как и предполагал БелаПАН, метрополитен сообщил о закрытии (с 17.33) станций первой линии "Московская и "Восток", к которым движутся участники марша протеста.
В 17.34 открылся вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны железнодорожного вокзала, со стороны площади Независимости вход пока закрыт.
Таким образом, остаются закрытыми станции первой линии "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", а также станция второй линии "Купаловская".
БелаПАН.
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Минск, 27 сентября. Как и предполагал БелаПАН, метрополитен сообщил о закрытии (с 17.33) станций первой линии "Московская и "Восток", к которым движутся участники марша...
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