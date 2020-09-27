Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Как и предполагал БелаПАН, метрополитен сообщил о закрытии (с 17.33) станций первой линии "Московская и "Восток", к которым движутся участники марша протеста.

В 17.34 открылся вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны железнодорожного вокзала, со стороны площади Независимости вход пока закрыт.

Таким образом, остаются закрытыми станции первой линии "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", а также станция второй линии "Купаловская".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Станции метро "Московская" и "Восток" также закрыты Минск, 27 сентября. Как и предполагал БелаПАН, метрополитен сообщил о закрытии (с 17.33) станций первой линии "Московская и "Восток", к которым движутся участники марша...

БелаПАН.