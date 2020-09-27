В Витебске в 50-й день протестов марша не было. А задержания были

Источник материала: Tut.by

В Витебске 27 сентября — на 50-й день протестов против итогов президентских выборов — не было марша, но милиция все равно задерживала людей.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Накануне, 26 сентября, в Витебске с размахом отметили областные «Дажынкі». Фестивальные мероприятия продолжились и в воскресенье. Много гуляющих шло на площадь Победы — здесь два фестивальных дня стояла сельхозтехника: тракторы, косилки, комбайны, бороны и т.д.

Как анонсировалось в телеграм-каналах, здесь же, на площади Победы, в два часа дня соберутся и участники протестного марша.

Площадь Победы огородили турникетами. Всех, кто хотел пройти к выставке сельхозтехники, милиция пропускала через КПП и проводила ручной досмотр.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Одного мужчину на КПП задержали. Он был визуально трезвый. Из-за чего его повели в милицейскую машину, сотрудники журналистам не объяснили.

Если в первый день «Дажынак» силовиков в форме в городе было мало, то в воскресенье центр города патрулировало много милиционеров.

К трем часам дня стало понятно, что в это воскресенье единую колонну протестующие не соберут. В чатах люди сообщали про три разных места встречи: на площади Победы, возле ТЦ «Марко-сити» на улице Ленина, возле «Евроопта» на Московском проспекте. Везде собирались разрозненные группки людей.

Во всех этих трех местах дежурила милиция, там стояли автозаки и бусы. И везде силовики точечно задерживали людей. Так, на площади Победы милиция подходила к молодежи, которая сидела и отдыхала. Парням говорили: «Пройдемте!» и вели в автозак.

Возле «Евроопта» на Московском проспекте задержали как минимум трех мужчин.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Один из них не хотел идти в бус, упирался, тогда его взяли и понесли. Он кричал:

— Меня похищают бандиты! Фашисты!



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

К журналистам подошла Валерия, сестра одного из задержанных возле «Евроопта», и рассказала:

— Моего брата зовут Егор. Он приехал ко мне из Минска — на мой день рождения. Потом он уже уезжал домой, но кое-что забыл у меня, и мы договорились, что встретимся здесь, возле «Евроопта», и я принесу ему сюда забытую вещь. Я пришла, смотрю — Егора нет, стоит его машина, открытая. Что произошло, я не знаю. За что брата задержали, я не могу понять. Ни в каких митингах он ни разу нигде не участвовал. Приехал, называется, брат к сестре на день рождения — и попал в автозак. А что мне теперь делать с его открытой машиной? Когда брата отпустят, что с ним вообще будет?

Девушка пошла к милиционерам, рассказала свою беду. Те посоветовали ей узнавать о дальнейшей судьбе брата в Октябрьском РОВД.



У горожан возле «Евроопта» переписывали паспортные данные. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY