Первый выстрел, брутальные задержания. Как в Могилеве (не) состоялся воскресный протест

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 27 сентября, люди снова вышли протестовать против Александра Лукашенко — но протест не состоялся. Могилевчан начали задерживать, едва они начали собираться в центре города. А позже для окончательного разгона в том числе использовали светошумовую ракетницу.

Около 14.00 могилевчане начали собираться в районе торгового центра «Атриум». Силовики же стали дежурить на площади возле него примерно с часу дня. Кроме того, автозаки, микроавтобусы и милиционеры с омоновцами были замечены на всех главных площадях Могилева — так же, как и неделю назад. Однако дальше события развивались по другому сценарию — начались массовые задержания.

Как только люди стали образовывать группу на площади, их начали задерживать силовики и заводить, а некоторых и заносить в автозак — он был припаркован прямо на остановке. Остановка, как мы сообщали ранее , была закрыта. С воздуха милиция следила за обстановкой с помощью квадрокоптера.

К 14.40 на площади возле «Атриума» задержали около 10 человек, в том числе журналиста Владимира Лапцевича. Еще около 30 человек отошли в сторону, сгруппировались и направились через сквер Дружбы и улицу Миронова на пешеходную улицу Ленинскую. Они только в этот момент достали бело-красно-белые флаги и ленты. За протестующими сначала следовали автозак и микроавтобус, а затем — несколько милиционеров.

















Люди попытались оторваться от преследования силовиков, пройдя через дворы, но у них не вышло. В итоге к переулку Буянова вышли около 20 человек протестующих, их начали задерживать — и довольно жестко — во дворе домов на Буянова, 4, и улицы К. Маркса, 32, — буквально в 300 метрах от здания УВД области. Кое-кому из протестующих удалось скрыться — жильцы открывали подъезды и впускали людей.

Примерно в это же время еще одна группа протестующих — около 20 человек — дошла до лестницы, которая ведет в парк с площади Орджоникидзе. Там был журналист БелаПАН Алесь Осипцов. Он рассказал, что в какой-то момент на площадь Орджоникидзе подъехали несколько машин с силовиками. Сотрудники милиции и ОМОНа начали задерживать водителей машин и оттеснять людей с площади Орджоникидзе.













Протестующие стали в сцепку около здания социально-гуманитарного колледжа и отказались уходить. Тогда силовики выстрелили в воздух. По словам Алеся Асипцова, выстрел был из светошумовой ракетницы — для устрашения. Люди разошлись.

Но примерно через полчаса около 50 могилевчан снова собрались на улице Ленинской. Они успели пройти несколько сот метров, прежде чем их снова начали разгонять и задерживать силовики.

По приблизительным подсчетам, всего на протест успели выйти около ста могилевчан. Задержаны, по предварительным данным, около 30 человек.