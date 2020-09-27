ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Газ, слезы и задержания. Большой эмоциональный фоторепортаж с 50-го дня протестов в Гомеле

28.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле во время акции протеста силовики действовали решительно: применили слезоточивый газ и за час разогнали протестующих.


Еще за час до начала акции в центре Гомеля появились автозаки и тонированные микроавтобусы. А перекрестки перекрыли люди в балаклавах. Небольшие группы протестующих пытались объединиться, но сотрудники милиции предупреждали, что мероприятие не санкционировано, и требовали разойтись.

Около 15.00 людям удалось собраться в колонну — но силовики применили слезоточивый газ и свето-шумовые ракетницы.

Протестующие перешли на другую сторону Советской, но и дальше цирка пройти не удалось — там ждали военные и ОМОН. Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана. Вскоре силовикам надоело наблюдать за действиями протестующих и они решили их разогнать. Начались задержания.

Около 16.00 акция закончилась.































 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гомеле во время акции протеста силовики действовали решительно: применили слезоточивый газ и за час разогнали протестующих.
 
Новости дня
Новости общества
 
Первый выстрел, брутальные задержания. Как в Могилеве (не) состоялся воскресный протест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика