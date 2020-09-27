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Газ, слезы и задержания. Большой эмоциональный фоторепортаж с 50-го дня протестов в Гомеле
28.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле во время акции протеста силовики действовали решительно: применили слезоточивый газ и за час разогнали протестующих.
Еще за час до начала акции в центре Гомеля появились автозаки и тонированные микроавтобусы. А перекрестки перекрыли люди в балаклавах. Небольшие группы протестующих пытались объединиться, но сотрудники милиции предупреждали, что мероприятие не санкционировано, и требовали разойтись.
Около 15.00 людям удалось собраться в колонну — но силовики применили слезоточивый газ и свето-шумовые ракетницы.
Протестующие перешли на другую сторону Советской, но и дальше цирка пройти не удалось — там ждали военные и ОМОН. Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана. Вскоре силовикам надоело наблюдать за действиями протестующих и они решили их разогнать. Начались задержания.
Около 16.00 акция закончилась.
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Сегодня в Гомеле во время акции протеста силовики действовали решительно: применили слезоточивый газ и за час разогнали протестующих.
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