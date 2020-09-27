Короткое шествие и задержания. Как прошел 50-й день послевыборных протестов в Бресте

Источник материала: Tut.by

Очередное протестное воскресенье в Бресте прошло без массового марша по центральным улицам города. Едва демонстранты организовались в колонну и дошли до улицы Буденного, подъехали тонированные бусики с силовиками и те разогнали шествие.





Люди начали собираться около 15.00 на Советской возле кинотеатра «Беларусь». Сначала демонстранты стояли небольшими группами без символики и лозунгов. Их снимали на камеру сотрудники милиции в форме. Через час протестующие достали бело-красно-белые флаги, стали скандировать «Жыве Беларусь», пели «Тры чарапахи».





Вскоре на площадку возле кинотеатра «Беларусь» со стороны улиц Буденного, Гоголя и Куйбышева выбежал ОМОН, задержали четырех человек.

Когда силовики покинули площадку, люди вернулись к кинотеатру. Здесь протестующие простояли до 17.00, а затем собрались в колонну и пошли по улице Советской. На перекрестке с Дзержинского повернули направо и двинулись в направлении Ленина.





Люди шли по тротуару, не мешая машинам.

В шествии участвовали, по предварительным данным правозащитников, около 500 человек.





До улицы Ленина колонна не дошла. Когда люди пересекли перекресток с Карла Маркса, к ним подъехали несколько тонированных бусиков. Начались задержания.

По дворам протестующие разбежались на соседние улицы. Часть демонстрантов вернулась на площадку возле кинотеатра «Беларусь». Здесь они простояли до 18.00, а затем разошлись.





По предварительной информации, за время акции протеста задержано более 10 человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитника Романа Кисляка.















