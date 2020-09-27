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Короткое шествие и задержания. Как прошел 50-й день послевыборных протестов в Бресте
28.09.2020 06:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очередное протестное воскресенье в Бресте прошло без массового марша по центральным улицам города. Едва демонстранты организовались в колонну и дошли до улицы Буденного, подъехали тонированные бусики с силовиками и те разогнали шествие.
Люди начали собираться около 15.00 на Советской возле кинотеатра «Беларусь». Сначала демонстранты стояли небольшими группами без символики и лозунгов. Их снимали на камеру сотрудники милиции в форме. Через час протестующие достали бело-красно-белые флаги, стали скандировать «Жыве Беларусь», пели «Тры чарапахи».
Вскоре на площадку возле кинотеатра «Беларусь» со стороны улиц Буденного, Гоголя и Куйбышева выбежал ОМОН, задержали четырех человек.
Когда силовики покинули площадку, люди вернулись к кинотеатру. Здесь протестующие простояли до 17.00, а затем собрались в колонну и пошли по улице Советской. На перекрестке с Дзержинского повернули направо и двинулись в направлении Ленина.
Люди шли по тротуару, не мешая машинам.
В шествии участвовали, по предварительным данным правозащитников, около 500 человек.
До улицы Ленина колонна не дошла. Когда люди пересекли перекресток с Карла Маркса, к ним подъехали несколько тонированных бусиков. Начались задержания.
По дворам протестующие разбежались на соседние улицы. Часть демонстрантов вернулась на площадку возле кинотеатра «Беларусь». Здесь они простояли до 18.00, а затем разошлись.
По предварительной информации, за время акции протеста задержано более 10 человек, сообщает
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Едва демонстранты организовались в колонну и дошли до улицы Буденного, как подъехали тонированные бусики с силовиками.
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