Жесткие задержания и слезоточивый газ. Что происходило в Гродно в 50-й день послевыборных протестов

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 27 сентября, гродненцы снова вышли на митинг. Правда, он получился малочисленным — около кинотеатра «Восток» собралось около 150 человек. Практически сразу же начались задержания.





Когда около кинотеатра «Восток» на проспекте Космонавтов начали собираться люди, появились также сотрудники милиции, которые предупреждали, что мероприятие незаконное, и просили гродненцев разойтись.

Некоторые собравшиеся начали кричать, что они гуляют. Люди начали аплодировать, но никто не расходился. В итоге около кинотеатра собралось примерно 150 человек.













Минут через 20 на площадке около кинотеатра появились омоновцы. Некоторые попытались убежать. Кто-то сопротивлялся, кто-то просил отпустить его, кто-то спокойно шел к автозаку. Здесь, около кинотеатра «Восток», силовики применяли при задержании газ.

Пожилые женщины, стоявшие на остановке, кричали и пытались «отвоевать» задержанных, просили не забирать молодых людей и девушек. В итоге одну из женщин тоже задержали.

















В это время между киосками произошла стычка людей и милиционеров, которые тащили мужчину. Гродненцы в итоге «отбили» задержанного.

Часть людей двинулись в сторону автовокзала. Через какое-то время здесь же появились силовики. Сотрудники ГАИ перекрыли движение транспорта на проспекте Космонавтов, а бойцы спецподразделений — один из тротуаров. Здесь также были задержания. Водители все это время сигналили.

Люди, стоявшие на тротуаре, пытались разговаривать с силовиками.

— Ребята, зачем вы все это делаете? Зачем всех забираете? Это же не преступники! Посмотрите же, — громко говорит пожилой мужчина.





















За происходящим наблюдает бабушка. Она подходит к протестующим.

— Хлопцы, уцякайце. Зараз паляцяць яны да вас, — говорит женщина парням.

Люди уходят в сторону старого центра, они скандируют: «Жыве Беларусь!» и «Верым, можам, пераможам», около автовокзала продолжаются задержания. Через какое-то время силовики уезжают, но по проспекту курсирует микроавтобус с затемненными стеклами.

Также силовики проверяли ближайшие дворы.













Были задержания и на улицах старого центра. Так, на Карла Маркса жестко задержали велосипедиста. Неравнодушные гродненцы забрали лежащий на тротуаре велосипед и отвезли его в один из магазинов.

Задерживали людей и на площади Советской, и, по словам очевидцев, в спальных микрорайонах, где проходили мини-акции: там на короткое время около проезжей части или в людном месте появлялись протестующие с флагами. Простояв несколько минут, они расходились.





















Родственники и друзья протестующих приехали к РОВД Октябрьского района города, чтобы узнать о судьбе задержанных. Люди рассказывали, что сюда привезли около 40 человек. Несколько раз к зданию приезжали машины скорой помощи.







































Сотрудники ГАИ проверяют документы у гродненского айтишника Владимира Родченко. В июле его остановили во время одной из акций и составили протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», а машину изъяли как «вещественное доказательство» — на автомобиле было два бело-красно-белых флага. Машину потом вернули, флаги — уничтожили







Гродненцы ждут около здания РОВД Октябрьского района Гродно своих близких и друзей

— Один человек вроде бы сломал или вывихнул ногу. Ему наложили лангету. У пожилой женщины поднялось давление. Другой молодой парень при задержании сильно ударился об автозак, его также забрали. Скорая приезжала еще один раз, но к кому — мы не знаем, — рассказывали люди.

К вечеру некоторых задержанных после оформления протоколов по ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» отпустили.

Читайте также

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY