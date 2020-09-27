Акции протеста в Минске 27 сентября: задержано около 200 человек

Протестные акции прошли в Беларуси 27 сентября, в Минске в акции участвовало минимум 100 тысяч человек, в отношении протестующих применялись спецсредства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале по итогам дня.

«Согласно последним данным, задержаны около 200 человек в целом по стране», - сказала Чемоданова.

Сегодня традиционный воскресный марш протеста в Минске начался от стелы «Минск - город герой» и пролегал в сторону Советского района - проспект Машерова, ул. Максима Богдановича, площадь Бангалор, улица Сурганова и проспект Независимости.

Огромная колонна протестующих двигалась в сторону Уручья, где, как известно, проживет большое количество сотрудников ОМОН. Колонна автозаков, двигавшаяся из центра города по проспекту, не отважилась преследовать хвост марша и свернула на улицу Сурганова.

Количество людей в воскресенье, по разным оценкам, составляло от 100 до 200 тысяч человек. И это несмотря на похолодание и моросящий дождь. Прохождение всей колонны через одну точку занимает примерно 25-30 минут.

Как всегда, протестующие подготовили массу креативных решений в виде лозунгов, речевок и плакатов. Несмотря на все усилия силовиков, остановить марши протеста у них фатально не получается.

Подобно нейросети, креативные протестующие быстро обучаются маневрировать, меняя направление, чем застают силовиков врасплох. Никто не знает, по какому маршруту будет проходить следующий марш протеста.

Участников акции активно приветствовали жители Минска, а также работники придорожных магазинов и кафе, называть их имена мы не будем, чтобы туда не пришел бить стекла какой-нибудь одиозный дебошир из ГУБОПиКа. Но чувство единения и солидарности у белорусов не сможет отнять уже никто.

Видео прислал читатель onliner.by.

Акции солидарности с белорусами сегодня также прошли в Милане, Потсдаме (Германия), в Осло и Бергене (Норвегия).

Ситуация в Беларуси

Протестные акции начались в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста.

Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей.

Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ , которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

23 сентября во Дворце Независимости прошла инаугурация Лукашенко на президентский пост. О церемонии до этого не сообщалось, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что о инаугурации будет объявлено ближе к событию. Однако этого не произошло, и президент принял присягу в «тайном формате».

Вечером того же дня в Минске прошел массовый протест, в ходе которого силовики применяли в отношении участников водометы с краской.

Сегодня, 27 сентября – прошел 50-й день протестов. Они продолжаются и собирают десятки и сотни тысяч человек.