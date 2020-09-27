Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 сентября. Через 10 минут после завершения традиционного воскресного марша, в 19.00, в Минске возобновилась работа мобильного интернета.

Пропускная способность была снижена в течение четырех с половиной часов.

Ухудшение качества услуги передачи данных происходит каждое воскресенье во время акций протеста по требованию "уполномоченных государственных органов", которые рассчитывают тем самым помешать протестующим координировать свои действия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После завершения марша в Минске восстановилась работа мобильного интернета Минск, 27 сентября. Через 10 минут после завершения традиционного воскресного марша, в 19.00, в Минске возобновилась работа мобильного интернета. Пропускная...

БелаПАН.