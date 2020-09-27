|
После завершения марша в Минске восстановилась работа мобильного интернета
28.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 сентября. Через 10 минут после завершения традиционного воскресного марша, в 19.00, в Минске возобновилась работа мобильного интернета.
Пропускная способность была снижена в течение четырех с половиной часов.
Ухудшение качества услуги передачи данных происходит каждое воскресенье во время акций протеста по требованию "уполномоченных государственных органов", которые рассчитывают тем самым помешать протестующим координировать свои действия.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 сентября. Через 10 минут после завершения традиционного воскресного марша, в 19.00, в Минске возобновилась работа мобильного интернета. Пропускная...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)