«Долой царя», брутальные задержания и марш до Уручья. 50-й день протестов в фото и видео

Источник материала: Tut.by

В пятидесятый день протестов и седьмое подряд протестное воскресенье (если не считать день выборов) демонстранты отказались от привычного маршрута. Они не пытались дойти до Дворца независимости, а от стелы «Минск — город-герой» двинулись по проспекту Машерова, улице Богдановича, затем — Сурганова, вышли на проспект Независимости и по нему дошли аж до Уручья.

Нынешняя акция протеста называлась «Народной инаугурацией настоящего президента». О том, как она прошла, — в фото и видео TUT.BY.



Участница «народной инаугурации». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Спецтехника и силовики с утра заняли подходы к ключевым точкам Минска (особенно много спецтехники было у Дворца независимости), центральные площади оцепили, как и площадку возле стелы на проспекте Победителей. Торговые центры Galleria Minsk, «Замок», «Корона» на Кальварийской, «Столица» объявили, что не будут работать. К трем часам дня традиционно отключился мобильный интернет. Не работали некоторые станции метро.



Оцепление у стелы «Минск-город-герой». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Протестующие приезжали сразу в центр — на транспорте или на автомобилях — или шли пешком небольшими группами без символики. Большими колоннами, как в первые протестные воскресенья, никто из спальных районов не выходил, опасаясь задержаний.

Задерживать людей стали сразу же. К примеру, еще до 14.00 у ТЦ «Галерея Минск» задержали мужчину с букетом красных и белых цветов.

Возле гостиницы «Юбилейная» собралось несколько сотен человек — подъехало около 20 бусов, многих увели или даже унесли неизвестные в черном и в балаклавах. Часть людей разбежались, остальные по другой стороне проспекта Победителей продолжили движение к стеле.



Задержания в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Силовик направляет дубинку на участниц акции в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Победителей, достали флаги и плакаты — к стеле подошло несколько тысяч участников акции. Вторая колонна подтянулась к монументу по проспекту Машерова со стороны Комаровки, третья спустилась по Заславской.



Девушка с флагом около стелы «Минск — город-герой». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



В Минске митингующие выбрали непривычный маршрут, они от стелы пошли по проспекту Машерова, улицам Богдановича и Сурганова, а затем по проспекту Независимости в сторону Уручья. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Демонстранты поддерживают TUT.BY на воскресном марше. 25 сентября стало известно, что Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У стелы из мегафона звучала песня «Саня останется с нами» и предупреждение МВД о том, что люди нарушают закон о массовых мероприятиях. Но барабанщики на платформе (регулярные участники акций) заглушили музыку из динамиков.

Помимо креативных плакатов и костюмов, участники воскресной акции отметились и забавным перформансом. Человек с усами и короной на голове (это была девушка) бросал неизвестному человеку в балаклаве и защитной экипировке предмет, похожий на дубинку. Тот (тоже девушка) с радостью его подбирал и в зубах нес обратно хозяину («неизвестный в балаклаве» был на поводке).

Так выглядела колонна с высоты в районе «Белой вежи».

А это таймлапс с колонной протестующих на проспекте Машерова.



Трубач на марше солидарности. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Участница «народной инаугурации». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY







На марше в Минске было много участников в коронах. Колонна идет по улице Богдановича. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Девушка в короне и еще одна — на поводке, она изображает сотрудника силовых ведомств с дубинкой и в балаклаве. Колонна идет по улице Сурганова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Колонна участников «народной инаугурации» около Академии искусств. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дойдя по улице Сурганова до проспекта Независимости, протестующие неожиданно для силовиков повернули налево и пошли в сторону Уручья. Движение по этому участку проспекта не перекрывали — образовалась пробка, однако демонстранты расступились и дали проехать машине скорой помощи.



Жест «виктория» из окна скорой помощи. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Несмотря на многочисленные задержания, перекрытые улицы и плохую погоду, на акцию протеста в Минске вышло несколько десятков тысяч человек. Внушительнее всего колонна демонстрантов выглядела на проспекте Независимости на участке между Парком Челюскинцев и станцией метро «Восток», на проспекте Машерова и улице Сурганова.



Колонна движется по улице Сурганова. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Колонна движется в сторону Уручья. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Мужчина в балаклаве вешает бело-красно-белый флаг. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У Национальной библиотеки колонна разделилась, часть пошла дальше по проспекту Независимости, часть свернула на Филимонова. По проспекту Независимости демонстранты дошли до станции метро «Уручье». Когда люди расходились небольшими группами, их стали задерживать. Станция метро оказалась закрыта. Несколько человек задержали в «Додо Пицца» в Уручье.



Силовики задерживают молодого человека в Уручье. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня минчане угощали участников акции протеста молоком (!), морсом, печеньем и яблоками, а также бесплатно развозили по домам от станций метро «Уручье» и «Восток».

Акции протеста в воскресенье прошли в Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске (там же отметили и областные «Дожинки»), Жодино, Бобруйске, Барановичах, Лиде, Жабинке. Они были немногочисленными, протестующих разгоняли и задерживали.



Задержание участника акции в Гродно. Фото: Екатерина Гордеева, TUT.BY

В Гомеле и Могилеве по отношению к митингующим применялись спецсредства.



Силовики на акции протеста в Гомеле. Фото: Сергей Комков, TUT.BY



Силовики задерживают протестующего в Гомеле. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В МВД заявили, что на акциях по всей стране сегодня задержано не более 200 человек, сообщают госСМИ. Правозащитники собрали сведения о 260 задержанных (некоторых уже отпустили).



Задержания в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY