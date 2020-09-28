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В Молодечно задержали двух женщин с ленточками. Теперь за их детьми будут следить социальные службы

28.09.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно милиция заметила компанию, которая забрасывала на деревья ленточки красного и белого цвета. Мужчины убежали, а женщин задержали. Милиция выяснила, что их несовершеннолетние дети ночью оказались одни — теперь за ними будут следить социальные службы, сообщает УВД Миноблисполкома.


Фото: УВД Миноблисполкома

Ночью 27 сентября сотрудники милиции заметили на улице Строителей в Молодечно четверых человек, которые забрасывали на деревья ленточки белого и красного цвета, привязанные к металлической гайке. Двое мужчин успели скрыться в неизвестном направлении, двух женщин сотрудники милиции задержали.

«Одна из задержанных, 39-летняя безработная местная жительница, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 2,7 промилле. Фигурантка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. По месту жительства у женщины были обнаружены листовки с рекламой телеграмм-чата, якобы предназначенного для знакомства соседей. К слову, ее супруг в настоящий момент отбывает наказание в виде административного ареста за участие в несанкционированных акциях», — рассказали в милиции.

Вторая 46-летняя фигурантка работает бухгалтером в местной фирме. По словам задержанной, с компанией мужчин познакомилась в этот вечер. При задержании у женщины был изъят пакет с несколькими десятками ленточек, которые, по ее словам, она передавала мужчинам, чтобы те забрасывали их на деревья.

«Сейчас женщина сожалеет о случившемся, обосновав свой поступок банальным женским любопытством», — отметили в милиции.

В УВД Миноблисполкома также рассказали, что обе женщины воспитывают несовершеннолетних детей. У одной — двое, 7 и 14 лет, у второй — 14-летняя дочь. По словам женщины, в эту ночь дети были якобы под присмотром бабушек, на самом же деле, находились дома одни.

«Теперь за воспитанием иждивенцев обеих матерей будут следить социальные службы», — подчеркнули в милиции.

В отношении обеих женщин составлены протоколы за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. На одну из них — еще и за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Молодечно милиция заметила компанию, которая забрасывала на деревья ленточки красного и белого цвета. Мужчины убежали, а женщин задержали. Милиция выяснила, что...
 
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