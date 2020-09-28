Как выглядят три новые станции для минского метро - снимки со стадии «почти готово»

Источник материала: Tut.by

Третья линия метро в Минске должна заработать уже в конце октября — начале ноября. На прошлой неделе «Минскметрострой» передал станции метрополитену, на ветке уже обкатывают поезда. Пока официально попасть на уже достроенные станции не получилось, посмотрите на снимки, которые TUT.BY прислал читатель. Эти фотографии сделаны в августе — начале сентября.

Первыми запустят четыре станции новой линии: «Вокзальная», «Площадь Богушевича», «Юбилейная Площадь» и «Ковальская Слобода». Строительно-монтажные работы на них уже закончили. В распоряжение TUT.BY попали фотографии трех из четырех станций, кроме «Площади Богушевича». По словам читателя, снимки сделаны в августе — начале сентября, поэтому на них еще видны недоработки.

«Вокзальная» — самая широкая платформа

«Вокзальная» будет пересадочной станцией между Московской и Зеленолужской линиями, ее нужно искать со стороны диспетчерской станции «Дружная».

Вестибюль — наземный, на снимках уже видны установленные там турникеты, правда, еще укрытые защитной пленкой, как и многое на станциях.









Если вестибюль выполнен в зеленой гамме, то интерьер внизу, у платформы, — в черно-бело-красной. Вы наверняка уже видели на более ранних снимках со строительства подземки эти красные и белые световые полосы на потолке. Они отражаются в отделке пола.

Все эти линии — тема дорог (вокзал же рядом). На фото ниже — виды платформы в две стороны, к лестнице и эскалатору.

На станциях в момент съемки уже стояли защитные экраны, на некоторых фото они еще под пленкой. На новой ветке везде установили такие «ворота», которые будут открываться синхронно с дверями поезда — чтобы никто не упал на рельсы.

Обратите внимание на ширину платформы — 16 метров, на всех других минских станциях — 10.



Платформа «Вокзальной», вид в сторону лестниц



Платформа «Вокзальной», вид в сторону эскалатора"



Вид на край платформы и защитные экраны поближе

А вот так выглядит вид в сторону выхода к эскалатору вблизи. Тут стоит четырехметровое «Древо дорог» скульптора Александра Шаппо. О своей работе он рассказывал TUT.BY так:

— Там будет то самое пересечение дорог. Над скульптурой подсветят круг — это отсылка к тому, как на карте обозначают город. А в самом древе читается много образов. Здесь можно увидеть и линии, как на человеческой руке, и борозды на поле. Конечно, это условное обозначение дерева, непрямолинейное.

На этом же снимке — спуск в сторону площади «Ленина». Пойдя по стрелке, можно попасть к траволатору, а он уже приведет на станцию первой ветки метро (обратите внимание на указатель).





«Юбилейная площадь» — самая глубокая станция минского метро

А вот еще одна пересадочная станция, на этот раз на вторую ветку метро — Автозаводскую, к станции «Фрунзенская».

Интерьер «Юбилейной площади» необычный. Светильники в форме колец отражаются в покрытии пола.







Лифт со станции на поверхность

Название станции сохраняет местный топоним — Юбилейная площадь. Минчане используют его до сих пор, хотя никто не помнит, о каком юбилее идет речь. Площадь в старом Минске (в 1826 году) так назвали в честь важной даты юбилея, 1500-летия первого Вселенского собора, на котором утвердили символы христианской веры.

Ниже — вид на платформу «Юбилейной» в сторону выхода со станции (он будет только один).





Ниже — вид в другую сторону. Вдалеке под потолком — скульптура «Солнце», ее авторы — скульптор Максим Петруль и архитектор Вячеслав Лопато.

Объект выполнен из нержавеющей стали, он с загадкой — это только половина диска, но она так вмонтирована в потолок, что с определенных точек на платформе будет казаться полным солнечным диском.

К слову, Максим Петруль не в первый раз сделал скульптуру для минского метро, груша на «Грушевке» — тоже его работа.







Фрагмент предыдущего фото поближе, в потолке можно рассмотреть часть отражения солнечного полукруга

В интерьере станции использовали и красные тона — снова отсылка к солнцу, христианству, торжественной атмосфере. Но по этим фотографиям кажется, что более яркий цвет в основном спрятан за колоннами и защитными экранами.









Чтобы выйти с «Юбилейной Площади», нужно подняться по эскалатору. После запуска третьей ветки это будет самая глубокая станция минского метро, около 20 метров.





«Ковальская Слобода» — платформа без колонн

«Ковальская Слобода» — станция в районе улицы Жуковского. Временно она будет конечной, позже запустят «Аэродромную», которая расположена ближе к кварталу «Минск-Мир».

Вот спуск на станцию.





Обратите внимание, на «Ковальской Слободе» нет колонн — помещение станции кажется залом, за этот эффект рабочие в разговорах называли «Ковальскую Слободу» дворцом.

На платформе на момент съемки уже стояли защитные экраны — причем они сфотографированы не в пакетах, с подсветкой, да и вообще кажутся работающими.

На потолке — кованые декоративные розетки, которые уже напомнили журналистам белорусскую вытинанку. Скульптор — Павел Войницкий с соавторами.









В названии «Ковальская Слобода» зафиксировали память о мастерских кузнецов, которые когда-то жили в этом районе.

Стены станции тоже украшены графическими сюжетами. Картины нанесены на противоударное стекло.

Вообще «Ковальская Слобода» на снимках выглядит самой готовой к приходу пассажиров.







Люди спускаются по лестнице на платформу станции. А прямо перед фотографом — мостик, ведущий к лифту на поверхность



Вид на мостик, который ведет к лифту на поверхность