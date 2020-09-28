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Правозащитники: в воскресенье задержали не менее 340 человек

28.09.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 340 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наибольшее число задержанных — в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов — Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте, Витебске, Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других.

Также отмечается, что некоторые из задержанных — несовершеннолетние, некоторые при задержаниях получили травмы.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Также отмечается, что некоторые из задержанных - несовершеннолетние, некоторые при задержаниях получили травмы.
 
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