Правозащитники: в воскресенье задержали не менее 340 человек

Источник материала: Tut.by

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 340 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наибольшее число задержанных — в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов — Могилеве, Гродно, Витебске, Бресте, Витебске, Солигорске, Молодечно, Жодино, Орше, Барановичах и других.

Также отмечается, что некоторые из задержанных — несовершеннолетние, некоторые при задержаниях получили травмы.