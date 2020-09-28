Осень начинается. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Сентябрь на исходе, с ним заканчиваются и теплые и ясные дни. Впереди — хмурое небо и дожди. В ближайшие дни нас ждет осень, сообщает pogoda.by.



Фото: Денис Васильков

В понедельник +17°C и облачно, но без осадков.

Во вторник +20°C и солнечно.

А вот в среду, четверг и пятницу не обойдется без дождей, столбик термометра же не поднимется выше +18°C.

Хорошей недели, друзья!

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