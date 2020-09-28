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Осень начинается. Погода в Гомеле на неделе
28.09.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сентябрь на исходе, с ним заканчиваются и теплые и ясные дни. Впереди — хмурое небо и дожди. В ближайшие дни нас ждет осень,
В понедельник +17°C и облачно, но без осадков.
Во вторник +20°C и солнечно.
А вот в среду, четверг и пятницу не обойдется без дождей, столбик термометра же не поднимется выше +18°C.
Хорошей недели, друзья!
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Сентябрь на исходе, а с ним и теплые и ясные дни. Впереди - хмурое небо и дожди.
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