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Осень начинается. Погода в Гомеле на неделе

28.09.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сентябрь на исходе, с ним заканчиваются и теплые и ясные дни. Впереди — хмурое небо и дожди. В ближайшие дни нас ждет осень, сообщает pogoda.by.


Фото: Денис Васильков

В понедельник +17°C и облачно, но без осадков.

Во вторник +20°C и солнечно.

А вот в среду, четверг и пятницу не обойдется без дождей, столбик термометра же не поднимется выше +18°C.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сентябрь на исходе, а с ним и теплые и ясные дни. Впереди - хмурое небо и дожди.
 
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