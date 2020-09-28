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Увы, похолодает. Все о погоде в Витебске на новой рабочей неделе
28.09.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Роскошная осенняя погода, которая стояла всю прошлую неделю, сменилась похолоданием. На термометре будет в среднем +15°C, но пока обойдется почти без дождей. Такой прогноз у
В понедельник — +13…15°C. Дождь, днем вероятна гроза.
Во вторник и среду — до 17 градусов тепла. Без осадков.
В четверг, 1 октября — +15…17°C, облачно, ветрено, но без дождя. Такой же будет погода и в пятницу.
Хорошей недели, друзья!
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Роскошная осенняя погода, которая стояла всю прошлую неделю, сменилась похолоданием.
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