Увы, похолодает. Все о погоде в Витебске на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Роскошная осенняя погода, которая стояла всю прошлую неделю, сменилась похолоданием. На термометре будет в среднем +15°C, но пока обойдется почти без дождей. Такой прогноз у pogoda.by .



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В понедельник — +13…15°C. Дождь, днем вероятна гроза.

Во вторник и среду — до 17 градусов тепла. Без осадков.

В четверг, 1 октября — +15…17°C, облачно, ветрено, но без дождя. Такой же будет погода и в пятницу.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .