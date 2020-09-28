Теперь точно осень. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Переход из сентября в октябрь в Могилеве будет достаточно теплым: на неделе прогнозируют до +18 °С. И пусть вас не расстраивает такой серый и дождливый понедельник: в ближайшие дни будут и солнце, и просто низкие облака без дождя. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, будут дожди.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 28 сентября, будет почти безветренно, но мокро — весь день прогнозируют дождь. И будет достаточно прохладно — максимум +14 °С.

Во вторник заметно потеплеет — будет до +18 °С. А еще весь день будет солнечно.

В среду, 30 сентября, также будет солнечно, но ветер немного усилится. Максимальная температура воздуха составит +17 °С.

В четверг, 1 октября, небо затянет облаками, ветер усилится и во второй половине дня будет порывистым. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10…16 °С. К ночи может пойти дождь.

Пятница обещает быть дождливой, с сильным порывистым ветром. Температура воздуха останется примерно на прежнем уровне: +11…17 °С.

Хорошей недели!

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